Провалы ВС РФ в Украине могут привести к концу эпохи Путина, — Bloomberg

Нанесение ядерного удара по Украине, по словам автора материала, не избавит от проблем "стареющего диктатора", который слишком далеко зашел в военной кампании.

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Даже в такой авторитарной России за чередой военных провалов следует раскол в обществе, который может обернуться серьезными последствиями для действующего режима Владимира Путина. Об этом в своей колонке для Bloomberg пишет обозреватель Леонид Бершидский.

По словам аналитика, президент РФ Владимир Путин подходит к своему 70-летию с серьезными проблемами. После предыдущих военных неудач ультранационалистическое общество критиковало министра обороны Сергея Шойгу, а после потери населенного пункта Лиман обвинения поднялись на новый уровень, приведя к серьезному расколу среди россиян.

Бершидский отмечает, что слова в адрес командования ВС РФ не подбирали даже топ-соратники Владимира Путина — глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. К хору критики присоединился генерал-лейтенант Андрей Гурулев, ныне депутат парламента от правящей партии "Единая Россия". По его словам, российские военнослужащие оказались в беде, потому что Министерство обороны врет о ситуации на передовой.

"Человек в ранге Гурулева, обвиняющий военное командование во всеобщей "лжи", также необычен. Воюющие страны обычно стараются хотя бы скрыть разногласия между высшими командирами и продемонстрировать сплоченность. Вы не услышите, чтобы Кадыров, Пригожин или Гурулев критиковали самого "главнокомандующего". На поверхности разгорается конфликт между регулярными военными и наемниками всех мастей: "кадыровцами", "вагнеровцами", националистами из крыла Игоря Стрелкова-Гиркина до более умеренного Гурулева. Гнев в адрес Путина — это следующий логический шаг, если военные поражения продолжатся", — предупреждает обозреватель в своей колонке.

Бершидский предполагает, что если ситуация на передовой будет усугубляться для России — россияне и военнослужащие начнут адресовать свои вопросы непосредственно Владимиру Путину. Более того, как отмечает обозреватель, даже нанесение ядерного удара по Украине не избавит Кремль от проблем, поскольку солдаты будут уверены, что именно власти лишили их победы над украинцами.

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Мобилизация и провалы ВС РФ в Украине усугубляют ситуацию для Путина, — ISW

Бершидский не готов прогнозировать организацию военного переворота в России, поскольку они никогда не имели успеха.

"Хотя политическим правителям и тайной полиции РФ всегда удавалось держать российских военных в узде, сегодняшняя ситуация необычна во многих отношениях. Это война Путина, но у людей разные представления о том, как воевать за него. Это вряд ли способствует победоносным действиям и подрывает контроль Путина не только над событиями на поле боя, но и над пропагандистским пространством, которым он владел долгие годы. Российский фронт, похоже, близок к краху как на востоке, так и на юге Украины, и это может привести к появлению новых военных командиров", — отмечает Бершидский и добавляет, что такой сценарий может привести к краху режима "стареющего диктатора" Владимира Путина, который зашел слишком далеко в военной кампании против Украины.

Напомним, авторитет президента РФ Владимира Путина был публично подорван после того, как ВС РФ потерпели крах на Лиманском направлении.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин сделал из министра обороны Сергея Шойгу "козла отпущения" после нескольких поражений российских войск в Украине.