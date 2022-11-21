Путін задобрює воєнкорів для зміцнення підтримки "путінізму" в Росії, — ISW

Дії воєнних блогерів, роботу якого підтримує Кремль, спрямовані на підготовку простих росіян до серйознішої та тривалішої війни.

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Попри посилення репресій усередині Росії, президент Володимир Путін усіляко задобрює воєнних блогерів та дозволяє їм висвітлювати повномасштабну війну в Україні нарівні з міністерством оборони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 20 листопада.

За словами аналітиків, російські військові блогери стають групою, яка має свій вплив у РФ. Учасниками цієї платформи є не лише не "воєнкори", які підтримують Кремль, а й "інсайдери", які відкрито критикують керівництво армії Росії в провалах на території України.

"Те, що Кремль терпимо ставиться до спільноти міблогерів, дивно, враховуючи цензуру, яку зазнають інші, більш традиційні засоби ЗМІ, включаючи опозиційні та іноземні. Воєнні блогери не просто висвітлюють війну — вони стають групою, яка має свій голос у Росії. Вони в здебільшого публікують матеріали власного авторства на таких платформах, як Telegram, VK та RuTube", — зазначають аналітики і додають, що кожен з блогерів має власні джерела в командуванні ЗС РФ або окремих бригад, що дозволяє їм публікувати "ексклюзивний" контент із зони бойових дій.

У звіті ISW також сказано, що "воєнкори" мають зв'язок із російським урядом та Кремлем. Деякі воєнні блогери після того, як їх публікації стали читаними, обійняли певні посади в адміністрації президента Володимира Путіна.

Глава Кремля, на думку аналітиків, особисто "просував кар'єрними сходами" деяких "воєнкорів", щоб зацікавити націоналістичний електорат.

"Блогери продовжують критикувати російські військові дії і особливо Міноборони РФ, навіть коли Путін захищає та просуває їх. Путін, ймовірно, блокував спроби міністерства оборони зачистити або іншим чином контролювати воєнкорів. Путін, ймовірно, усвідомлює, що Кремль і особливо міністерство втратили довіру багатьох росіян до правдивості своїх заяв… Чи залишаться блогери вірними Путіну, якщо ЗС РФ й надалі зазнаватимуть невдачі? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? хоче ставати "гарматним м'ясом" для невдалої війни", — йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

Зазначимо, що раніше росЗМІ писали про підготовку Кремля до можливого перевороту. Федеральна служба охорони, за даними журналістів, розробила секретний план протидії повалення президента РФ Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що російська еліта негативно сприйняла відступ ЗС РФ з Херсона, а в Кремлі зростає незадоволення діями президента Росії.