После отхода из Херсона: в разведке Британии назвали наиболее уязвимый участок обороны ВС РФ

Как оборонительный, так и наступательный потенциал России по-прежнему сдерживается острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала, отмечают специалисты.

Related video

После того, как оккупанты отошли с правого берега Днепра в Херсонской области, село Сватово Луганской области теперь является наиболее уязвимым флангом в обороне российских войск. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

"Поскольку юго-западная линия фронта России теперь более легко обороняется вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских сил", — заявили в ведомстве.

Специалисты рассказали, что за последнюю неделю в направлении Сватово продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки. Как и на других участках фронта, российская армия продолжает уделять приоритетное внимание строительству оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами.

В Минобороны Британии отметили, что российское командование будет нацелено на сохранение контроля над Сватовым — это политический приоритет. Однако командиры ВС РФ, вероятно, борются с военными реалиями поддержания надежной обороны.

Одновременно с этим оккупанты пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции в Донецкой области.

Кроме того, как оборонительный, так и наступательный потенциал России по-прежнему сдерживается острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.

Напомним, 20 ноября спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинским военным удалось освободить 12 населенных пунктов в Луганской области. По его словам, инициатива в регионе во многом преобладает на стороне украинской армии.

19 ноября сообщалось, что Россия перебросила остатки своих лучших войск из Херсонского направления в Луганскую область. Однако большая часть сил оккупантов — неопытные мобилизированные россияне.