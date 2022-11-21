Після відходу з Херсона: у розвідці Британії назвали найуразливішу ділянку оборони ЗС РФ

Як оборонний, так і наступальний потенціал Росії, як і раніше, стримується гострою нестачею боєприпасів і кваліфікованого персоналу, зазначають фахівці.

Related video

Після того, як окупанти відійшли з правого берега Дніпра в Херсонській області, село Сватове на Луганщині тепер є найуразливішим флангом в обороні російських військ. Про це повідомили у розвідці Великобританії.

"Оскільки південно-західна лінія фронту Росії тепер легше обороняється вздовж східного берега Дніпра, сектор Сватове, ймовірно, тепер є вразливішим оперативним флангом російських сил", — заявили у відомстві.

Фахівці розповіли, що за останній тиждень у напрямку Сватового тривали інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на інших ділянках фронту, російська армія продовжує приділяти пріоритетну увагу будівництву оборонних позицій, майже, напевно, частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами.

У Міноборони Британії наголосили, що російське командування буде націлене на збереження контролю над Сватовим — це політичний пріоритет. Проте командири ЗС РФ, ймовірно, борються із військовими реаліями підтримки надійної оборони.

Водночас окупанти намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції у Донецькій області.

Крім того, як оборонний, так і наступальний потенціал Росії, як і раніше, стримується гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу.

Нагадаємо, 20 листопада речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українським військовим вдалося звільнити 12 населених пунктів у Луганській області. За його словами, ініціатива у регіоні багато в чому переважає на боці української армії.

19 листопада повідомлялося, що Росія перекинула залишки своїх найкращих військ із Херсонського напрямку до Луганської області. Проте більшість сил окупантів — недосвідчені мобілізовані росіяни.