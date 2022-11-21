ВСУ ликвидировали экс-копа из РФ, осужденного на 15 лет за убийство жены, – СМИ (фото)

Сергей Кадацкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял машину, в которой находились его жена и тесть.

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Экс-майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий, приговоренный к 15 годам колонии, был ликвидирован в Украине. Об этом пишет региональное издание 1Rnd.

По данным журналистов, Сергей Кадацкий убит в ходе боевых действий в оккупированной части Луганской области.

Экс-майора полиции "руководство" захваченной части Луганщины посмертно наградили медалью "За отвагу".

"Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу", — говорится в указе "главы" оккупационной администрации Леонида Пасечника.

РосСМИ отмечают, что Сергей Кадацкий был приговорен в 2018 году к 15 годам лишения свободы. Экс-майора полиции признали виновным в убийстве своей жены и покушении на тестя.

В ходе следствия было установлено, что Сергей Кадацкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял машину, в которой были его родственники. Жена от полученных ранений скончалась на месте трагедии, а тестю удалось выжить.

Несколькими днями ранее в росСМИ появилась информация о том, что в Украине ликвидировали полицейского-"вагнеровца", который был осужден за убийство юноши.

Также сообщалось, что с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли в Украине не менее 8 тысяч единиц боевой техники.