ЗСУ ліквідували екскопа з РФ, засудженого на 15 років за вбивство дружини, – ЗМІ (фото)
Сергій Кадацький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розстріляв машину, в якій перебували його дружина та тесть.
Ексмайора поліції з Ростова-на-Дону Сергія Кадацького, засудженого до 15 років колонії, ліквідували в Україні. Про це пише регіональне видання 1Rnd.
За даними журналістів, Сергія Кадацького вбили під час бойових дій в окупованій частині Луганської області.
Ексмайора поліції "керівництво" захопленої частини Луганщини посмертно нагородили медаллю "За відвагу".
"Впав смертю хоробрих на полі бою, проявивши мужність і відвагу", — йдеться в указі "глави" окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника.
РосЗМІ зазначають, що Сергія Кадацького засудили у 2018 році до 15 років позбавлення волі. Ексмайора поліції визнали винним у вбивстві своєї дружини та замаху на тестя.
Під час слідства встановлено, що Сергій Кадацький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розстріляв машину, де були його родичі. Дружина від поранень померла на місці трагедії, а тестю вдалося вижити.
Декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні ліквідували поліцейського-"вагнерівця", засуджено за вбивство юнака.
Також повідомлялося, що з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили в Україні щонайменше 8 тисяч одиниць бойової техніки.