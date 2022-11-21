ЗСУ ліквідували екскопа з РФ, засудженого на 15 років за вбивство дружини, – ЗМІ (фото)

Сергій Кадацький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розстріляв машину, в якій перебували його дружина та тесть.

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Ексмайора поліції з Ростова-на-Дону Сергія Кадацького, засудженого до 15 років колонії, ліквідували в Україні. Про це пише регіональне видання 1Rnd.

За даними журналістів, Сергія Кадацького вбили під час бойових дій в окупованій частині Луганської області.

Ексмайора поліції "керівництво" захопленої частини Луганщини посмертно нагородили медаллю "За відвагу".

"Впав смертю хоробрих на полі бою, проявивши мужність і відвагу", — йдеться в указі "глави" окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника.

РосЗМІ зазначають, що Сергія Кадацького засудили у 2018 році до 15 років позбавлення волі. Ексмайора поліції визнали винним у вбивстві своєї дружини та замаху на тестя.

Під час слідства встановлено, що Сергій Кадацький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розстріляв машину, де були його родичі. Дружина від поранень померла на місці трагедії, а тестю вдалося вижити.

Декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні ліквідували поліцейського-"вагнерівця", засуджено за вбивство юнака.

Також повідомлялося, що з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили в Україні щонайменше 8 тисяч одиниць бойової техніки.