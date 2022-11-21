"Десантник с боевым опытом": руководитель российской Читы едет воевать в Украину

Чиновник Александр Сапожников объяснил свое решение тем, что он не может "оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее".

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Руководитель администрации российского города Читы, что в Забайкальском крае Александр Сапожников ушел в отставку и заявил, что принял решение отправится на войну в Украине в качестве военного. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Он рассказал, что на фронт он поедет как десантник с боевым опытом. Сапожников объяснил свое решение тем, что он не может "оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее".

"Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны… Нам всем еще предстоит много и хорошо трудиться, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город еще лучше", — сказал он.

Что известно о Сапожникове?

Александр Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Чиновнику 46 лет, он женат, есть дочь.

Напомним, 14 ноября в России чиновников и военных обязали отчитываться о родственниках в Украине. О людях, которые неодобрительно высказываются о войне или поддерживают "украинских радикалов", требуют сообщать силовикам.

Ранее, 12 ноября стало известно, что бывший руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин руководит группой военных советников "Царские волки", которая поддерживает боевиков "Л/ДНР".