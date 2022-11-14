В России чиновников и военных обязали отчитываться о родственниках в Украине (фото)

О людях, которые неодобрительно высказываются о войне или поддерживают "украинских радикалов", требуют сообщать силовикам.

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Министерство культуры и туризма Магаданской области потребовало от всех подчиненных ему учреждений мониторить "настроения в коллективах", чтобы выявлять недовольных войной против Украины, сообщает Astra.

В распоряжении издания оказался документ за подписью министра Людмилы Горлачевой, который разослали руководителям учреждений культуры по требованию администрации области.

В нем сказано, что особое внимание нужно обратить на поведение работников, имеющих гражданство Украины или выходцев из Украины. Если среди сотрудников обнаружатся люди, поддерживающие "украинские радикальные структуры", министр требует сообщать о них правоохранительным органам. Отчет об этой работе Горлачева приказала предоставить ей до "первого числа отчетного месяца".

[ + – ] Приказ министра Людмилы Горлачевой

Также, по данным издания, аналогичный приказ поступил военнослужащим в Забайкальском крае. Военнослужащий из в/ч 63559 рассказал журналистам, что недавно в части всем раздали бланки рапортов. В них есть пункт, касающийся родственных связей в Украине. Все, кто имеет украинских родственников, обязаны предоставить их персональные данные.

Напомним, на днях ФСБ сообщила о вступлении в силу приговора в виде 19 лет и 6 месяцев "полковнику ГУР МОУ" Дмитрию Штыбликову, а также опубликовала видео задержания офицера, которое произошло еще в 2016 году. Чекисты утверждают, что Штыбликов якобы по заданию военной разведки Украины в 2014 году остался в Крыму и получил российское гражданство. При этом в ФСБ опубликовали кадры задержания крымчанина. В ролике показали "визитку Яроша", диплом об окончании института разведки Нацакадемии обороны Украины, а также несколько комплектов погонов подполковника и полковника.

Как сообщалось ранее, британское издание The Times опубликовало подробный обзор причин, благодаря которым российский президент Владимир Путин решился напасть на Украину. Поговорив с инсайдерами, журналисты пришли к выводу, что к этому его подталкивали всего несколько человек, которые склонны к паранойе и теориям заговора.