У Росії чиновників та військових зобов'язали звітувати про родичів в Україні (фото)
Про людей, які несхвально висловлюються про війну чи підтримують "українських радикалів", вимагають повідомляти силовиків.
Міністерство культури і туризму Магаданської області зажадало від усіх підпорядкованих йому установ моніторити "настрої в колективах", щоб виявляти незадоволених війною проти України, повідомляє Astra.
У розпорядженні видання опинився документ за підписом міністерки Людмили Горлачевої, який розіслали керівникам закладів культури на вимогу адміністрації області.
У ньому сказано, що особливу увагу слід звернути на поведінку працівників, які мають громадянство України або вихідців з України. Якщо серед співробітників виявляться люди, які підтримують "українські радикальні структури", міністр вимагає повідомляти про них правоохоронні органи. Звіт про цю роботу Горлачева наказала надати їй до "першого числа звітного місяця".
Також, за даними видання, аналогічний наказ надійшов військовослужбовцям у Забайкальському краї. Військовослужбовець із в/ч 63559 розповів журналістам, що нещодавно у частині всім роздали бланки рапортів. Вони мають пункт, що стосується родинних зв'язків в Україні. Усі, хто має українських родичів, зобов'язані надати їхні персональні дані.
Нагадаємо, днями ФСБ повідомила про набрання чинності вироком у вигляді 19 років і 6 місяців "полковнику ГУР МОУ" Дмитру Штиблікову, а також опублікувала відео затримання офіцера, яке відбулося ще у 2016 році. Чекісти стверджують, що Штибліков нібито за завданням військової розвідки України у 2014 році залишився у Криму та отримав російське громадянство. Водночас у ФСБ опублікували кадри затримання кримчанина. У ролику показали "візитку Яроша", диплом про закінчення інституту розвідки Нацакадемії оборони України, а також кілька комплектів погонів підполковника та полковника.
Як повідомлялося раніше, британське видання The Times опублікувало докладний огляд причин, завдяки яким російський президент Володимир Путін наважився напасти на Україну. Поговоривши з інсайдерами, журналісти дійшли висновку, що до цього його підштовхували лише кілька людей, які схильні до параної та теорій змови.