У Росії чиновників та військових зобов'язали звітувати про родичів в Україні (фото)

Про людей, які несхвально висловлюються про війну чи підтримують "українських радикалів", вимагають повідомляти силовиків.

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Міністерство культури і туризму Магаданської області зажадало від усіх підпорядкованих йому установ моніторити "настрої в колективах", щоб виявляти незадоволених війною проти України, повідомляє Astra.

У розпорядженні видання опинився документ за підписом міністерки Людмили Горлачевої, який розіслали керівникам закладів культури на вимогу адміністрації області.

У ньому сказано, що особливу увагу слід звернути на поведінку працівників, які мають громадянство України або вихідців з України. Якщо серед співробітників виявляться люди, які підтримують "українські радикальні структури", міністр вимагає повідомляти про них правоохоронні органи. Звіт про цю роботу Горлачева наказала надати їй до "першого числа звітного місяця".

[ + – ] Наказ міністерки Людмили Горлачової

Також, за даними видання, аналогічний наказ надійшов військовослужбовцям у Забайкальському краї. Військовослужбовець із в/ч 63559 розповів журналістам, що нещодавно у частині всім роздали бланки рапортів. Вони мають пункт, що стосується родинних зв'язків в Україні. Усі, хто має українських родичів, зобов'язані надати їхні персональні дані.

Нагадаємо, днями ФСБ повідомила про набрання чинності вироком у вигляді 19 років і 6 місяців "полковнику ГУР МОУ" Дмитру Штиблікову, а також опублікувала відео затримання офіцера, яке відбулося ще у 2016 році. Чекісти стверджують, що Штибліков нібито за завданням військової розвідки України у 2014 році залишився у Криму та отримав російське громадянство. Водночас у ФСБ опублікували кадри затримання кримчанина. У ролику показали "візитку Яроша", диплом про закінчення інституту розвідки Нацакадемії оборони України, а також кілька комплектів погонів підполковника та полковника.

Як повідомлялося раніше, британське видання The Times опублікувало докладний огляд причин, завдяки яким російський президент Володимир Путін наважився напасти на Україну. Поговоривши з інсайдерами, журналісти дійшли висновку, що до цього його підштовхували лише кілька людей, які схильні до параної та теорій змови.