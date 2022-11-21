"Десантник з бойовим досвідом": керівник російської Чити їде воювати в Україну

Чиновник Олександр Сапожніков пояснив своє рішення тим, що він не може "залишатися осторонь доленосної битви нашої Батьківщини за право на майбутнє".

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Керівник адміністрації російського міста Чити, що в Забайкальському краї Олександр Сапожніков пішов у відставку і заявив, що ухвалив рішення вирушити на війну в Україні як військовий. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Він розповів, що на фронт він поїде як десантник із бойовим досвідом. Сапожніков пояснив своє рішення тим, що він не може "залишатися осторонь доленосної битви нашої Батьківщини за право на майбутнє".

"Мій обов'язок і моє покликання знову стати на захист нашої країни… Нам усім ще доведеться багато і добре працювати, щоб зробити світ навколо, свою країну, своє місто ще кращим", — сказав він.

Що відомо про Сапожнікова?

Олександр Сапожніков очолював адміністрацію Чити з 2019 року. До цього від 2014 року був депутатом міської думи. Чиновнику 46 років, він одружений, є донька.

Нагадаємо, 14 листопада в Росії чиновників та військових зобов'язали звітувати про родичів в Україні. Про людей, які несхвально висловлюються про війну чи підтримують "українських радикалів", вимагають повідомляти силовиків.

Раніше, 12 листопада, стало відомо, що колишній керівник державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін керує групою військових радників "Царські вовки", яка підтримує бойовиків "Л/ДНР".