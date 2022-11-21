Не вопрос торга: России в любом случае придется возвращать Крым Украине, – сенатор США

По словам республиканца Джима Риша, страна-агрессор будет вынуждена отказаться от полуострова, вне зависимости от реакции россиян и последствий для Путина.

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Российской Федерации в любом случае придется возвращать Крым Украине, независимо от того, как на это отреагирует российское общество и какие последствия для Владимира Путина это повлечет. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил сенатор Конгресса США, республиканец Джим Риш.

По словам американского политика, одним из предохранителей от ядерной угрозы со стороны РФ должно стать создание для Путина некой "точки выхода" из войны. По всей видимости, российский президент сейчас как раз ищет такую возможность. Однако это не значит, что Киев должен пожертвовать Крымом для достижения этой цели. Наоборот, считает Риш, уступка по вопросу полуострова будет нарушением Устава ООН и основ международного права.

В то же время, сенатор отметил, что президент РФ сам должен найти какое-то объяснение для россиян для того, чтобы вернуть Крым Украине.

"Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему. Это вопрос к нему. Я только знаю, что Крым –– это Украина", –– добавил он.

При этом сенатор не стал отвечать на вопрос о том, приведет ли сдача Крыма к госперевороту в стране-агрессоре.

"Не буду спекулировать на этой теме", –– уточнил политик.

Риш отметил, что считает Путина именно тем человеком, кто развязал войну против Украины, а значит ему и придется ее заканчивать.

Напомним, заместитель министра обороны Украины, генерал-майор Владимир Гаврилов заявил, что к концу декабря ВСУ могут зайти в Крым, а до конца весны война с Россией закончится. Он подчеркнул, что украинцы готовы воевать до победы, несмотря на шантаж ядерной угрозой.

Ранее издание Washington Post писало, что советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому быть открытым для переговоров с Кремлем по окончанию полномасштабной войны и пересмотреть военные цели, включая возвращение оккупированного Россией Крыма.