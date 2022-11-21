Не питання торгу: Росії у будь-якому разі доведеться повертати Крим Україні, – сенатор США

За словами республіканця Джима Ріша, країна-агресор буде змушена відмовитися від півострова, незалежно від реакції росіян і наслідків для Путіна.

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Російській Федерації у будь-якому разі доведеться повертати Крим Україні, незалежно від того, як на це відреагує російське суспільство та які наслідки для Володимира Путіна це спричинить. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив сенатор Конгресу США, республіканець Джим Ріш.

За словами американського політика, одним із запобіжників від ядерної загрози з боку РФ має стати створення для Путіна якоїсь "точки виходу" з війни. Очевидно, російський президент зараз якраз шукає таку можливість. Однак це не означає, що Київ має пожертвувати Кримом задля досягнення цієї мети. Навпаки, вважає Ріш, поступка щодо півострова буде порушенням Статуту ООН та основ міжнародного права.

Водночас сенатор зазначив, що президент РФ сам має знайти якесь пояснення для росіян для того, щоб повернути Крим Україні.

"Я не знаю, як Путін планує вирішувати цю проблему. Це питання до нього. Я тільки знаю, що Крим — це Україна", — додав він.

При цьому сенатор не став відповідати на запитання про те, чи призведе здавання Криму до держперевороту в країні-агресорі.

"Не спекулюватиму на цій темі", — уточнив політик.

Ріш зазначив, що вважає Путіна саме тією людиною, яка розв'язала війну проти України, а значить їй і доведеться її закінчувати.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України генерал-майор Володимир Гаврилов заявив, що до кінця грудня ЗСУ можуть зайти в Крим, а до кінця весни війна з Росією закінчиться. Він наголосив, що українці готові воювати до перемоги, незважаючи на шантаж ядерної загрози.

Раніше видання Washington Post писало, що радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван запропонував президентові України Володимиру Зеленському бути відкритим для переговорів із Кремлем після закінчення повномасштабної війни та переглянути військові цілі, враховуючи повернення окупованого Росією Криму.