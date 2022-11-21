The New York Times подтвердила подлинность видео с российскими оккупантами из Макеевки

В СМИ также подчеркнули, что, несмотря на подлинность видео, только видеокадров недостаточно, чтобы говорить о виновности украинских военных в смертях российских солдат, сдавшихся в плен.

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Видеокадры, на которых как минимум одного российского военного убивают, а остальные 10 человек остаются лежать в крови под открытым небом, — подлинные. К такому выводу пришло издание The New York Times.

СМИ опубликовало материал, информирующий о подлинности видеозаписей, на которых российские военные открыли огонь, делая вид, что сдаются в плен, после чего их якобы расстреляли военные Вооруженных сил Украины.

Однако в редакции все же обратили внимание на то, что опубликованные в сети кадры не дают возможности установить, при каких обстоятельствах были убиты россияне.

Массовое убийство российских пленных: что известно об инциденте

Несколько ранее российские Телеграм-каналы распространили видео с 10 мертвыми военными ВС РФ.

На видеокадрах запечатлены 10 российских военных, которые выходят из дома, а потом ложатся на землю. После этого появляется вооруженный человек в темной одежде и открывает огонь. В конце ролика показывают раненого украинского солдата, которого спрашивают о самочувствии.

Российские Телеграм-каналы пропагандистов называют происходящее на видео "расстрелом" и "казнью".

Как мир отреагировал на видео с оккупантами, сдававшимися в плен

Организация Объединенных Наций заявила, что этот эпизод должен быть расследован.

По словам пресс-секретаря ООН по правам человека Марты Уртадо, организации знает о существовании этих видеокадров и уже начала их тщательно изучать.

"Утверждения о внесудебных казнях лиц, вышедших из строя, должны быть оперативно, всесторонне и эффективно расследованы, а все виновные привлечены к ответственности", — сказала Уртадо.

Ива Вукусич, эксперт по уголовному преследованию военных преступлений в Утрехтском университете, считает, что было трудно определить, было ли совершено военное преступление, основываясь только на видеодоказательствах, и что решающим фактором было время — когда русские были расстреляны.

В свою очередь Министерство обороны РФ уже назвало кадры "новыми видеосвидетельствами" расправы украинских военных над безоружными пленными россиянами, которые подтверждают "живодерскую сущность нынешнего киевского режима".

Также известно, что Следственный комитет РФ начал расследование запечатленного на видео инцидента. Уголовное дело возбудили по фактам якобы убийства двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также по факту жестокого обращение с военнопленными и применения в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Свою точку зрения по поводу инцидента высказал и украинский военный эксперт Юрий Бутусов. В своем Телеграм-канале он написал о том, что российские военные, которым была гуманно предоставлена возможность сохранить жизнь, использовали ситуацию для того, чтобы убить поверивших им украинцев. Он подчеркнул, что симуляция капитуляции — это военное преступление.

Напомним, ранее мобилизированные россияне убили своего командира, который мешал им сдаться в плен. По информации журналистов, мобилизированные не хотели участвовать в боевых действиях и из-за неадекватного отношения начальства.

Фокус также писал, что ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Она рассказала, что находится в Украине с августа и служит медиком.