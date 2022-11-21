The New York Times підтвердила справжність відео з російськими окупантами з Макіївки

У ЗМІ також наголосили, що, незважаючи на справжність відео, лише відеокадрів недостатньо, щоб говорити про вину українських військових у смертях російських солдат, які здалися в полон.

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Відеокадри, на яких як мінімум одного російського військового вбивають, а решта 10 людей залишаються лежати в крові просто неба, — справжні. Такого висновку дійшло видання The New York Times.

ЗМІ опублікувало матеріал, який інформує про справжність відеозаписів, на яких російські військові відкрили вогонь, вдаючи, що здаються в полон, після чого їх нібито розстріляли військові Збройних сил України.

Однак у редакції все ж таки звернули увагу на те, що опубліковані в мережі кадри не дають можливості встановити, за яких обставин було вбито росіян.

Масове вбивство російських полонених: що відомо про інцидент

Дещо раніше російські телеграм-канали поширили відео з 10 мертвими військовими ЗС РФ.

На відеокадрах знято 10 російських військових, які виходять з дому, а потім лягають на землю. Після цього з'являється озброєна людина в темному одязі та відкриває вогонь. Наприкінці ролика показують пораненого українського солдата, якого питають про самопочуття.

Російські телеграм-канали пропагандистів називають те, що відбувається на відео "розстрілом" і "стратою".

Як світ відреагував на відео з окупантами, котрі здавались у полон

Організація Об'єднаних Націй заявила, що цей епізод має бути розслідуваний.

За словами речниці ООН із прав людини Марти Уртадо, організація знає про існування цих відеокадрів і вже почала їх ретельно вивчати.

"Твердження про позасудові страти осіб, які вийшли зі строю, мають бути оперативно, всебічно й ефективно розслідувані, а всі винні притягнуті до відповідальності", — сказала Уртадо.

Іва Вукусич, експертка з кримінального переслідування воєнних злочинів в Утрехтському університеті, вважає, що було важко визначити, чи був скоєний воєнний злочин, ґрунтуючись лише на відеодоказах, і що вирішальним чинником був час, коли росіяни були розстріляні.

Зі свого боку, Міністерство оборони РФ вже назвало кадри "новими відеосвідченнями" розправи українських військових над беззбройними полоненими росіянами, які підтверджують "живодерську сутність нинішнього київського режиму".

Також відомо, що Слідчий комітет РФ розпочав розслідування зображеного на відео інциденту. Кримінальну справу порушили за фактами нібито вбивства двох і більше осіб, скоєне групою осіб у зв'язку зі здійсненням ними службової діяльності, а також за фактом жорстокого поводження з військовополоненими та застосування у збройному конфлікті заборонених засобів і методів.

Свою думку щодо інциденту висловив й український військовий експерт Юрій Бутусов. У своєму телеграм-каналі він написав про те, що російські військові, яким було гуманно надано можливість зберегти життя, використали ситуацію для того, щоб убити українців, які їм повірили. Він наголосив, що симуляція капітуляції — це воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше мобілізовані росіяни вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон. За інформацією журналістів, мобілізовані не хотіли брати участь у бойових діях і через неадекватне ставлення начальства.

Фокус також писав, що ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця. Вона розповіла, що перебуває в Україні із серпня та служить медиком.