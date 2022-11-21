Враг перебрасывает силы: на Кинбурнской косе идет военная операция, – ОК "Юг" (видео)

По словам Натальи Гуменюк, в этом районе есть своя специфика из-за географической особенности. Россияне могут пополнять там свои резервы через оккупированную часть Херсонской области на левом берегу.

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На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжается военная операция, она требует режима информационной тишины. Об этом в понедельник, 21 ноября, в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Как только будет результат, мы обязательно о нем отчитаемся. Сейчас это военная операция в режиме тишины", –– прокомментировала она.

По ее словам, в этом районе есть своя специфика из-за географической особенности. Коса объединена с большой сушей через оккупированную Херсонскую область. В результате ВС РФ перебрасывают туда своих военных с левого берега.

"Поэтому он [враг] может себе позволить возобновлять там резервы, даже после того, как мы наносим удары. Тем не менее мы продолжаем боевую работу", –– прокомментировала она.

Гуменюк подчеркивает, что локация не настолько мощная, чтобы выдержать большое скопление войск. Кроме того, коса с двух сторон ограничена водой.

"В это время там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли", –– заявила представительница командования.

Освобождение Кинбурнской косы важно, так как сейчас идут переговоры о присоединении Николаевского порта к зерновому соглашению. Поэтому есть необходимость в том, чтобы была возможность работать безопасно.

Фокус ранее уже рассказывал, в чем важность Кинбурнской косы для Украины. Освобождение этого участка суши позволит ВСУ улучшить свои позиции в Черном море, а также разблокировать работу портов в Николаеве и Херсоне.

Напомним, 13 ноября на фоне освобождения правобережной части страны от войск РФ Минобороны Украины показало видео, на котором защитники форсируют Днепр.