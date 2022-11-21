Ворог перекидає сили: на Кінбурнській косі триває військова операція, — ОК "Південь" (відео)

За словами Наталії Гуменюк, у цьому районі є своя специфіка через географічну особливість. Росіяни можуть поповнювати свої резерви через окуповану частину Херсонської області на лівому березі.

Related video

На Кінбурнській косі в Миколаївській області триває військова операція, вона потребує режиму інформаційної тиші. Про це у понеділок, 21 листопада, в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Щойно буде результат, ми обов'язково про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші", — прокоментувала вона.

За її словами, у цьому районі є своя специфіка через географічну особливість. Коса поєднана з великою сушею через окуповану Херсонську область. Унаслідок ЗС РФ перекидають туди своїх військових із лівого берега.

"Тому він [ворог] може собі дозволити відновлювати там резерви, навіть після того, як ми завдаємо ударів. Проте ми продовжуємо бойову роботу", — прокоментувала вона.

Гуменюк наголошує, що локація не настільки потужна, щоб витримати велике скупчення військ. Крім того, коса з обох боків обмежена водою.

"У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі", — заявила представниця командування.

Звільнення Кінбурнської коси є важливим, оскільки зараз йдуть переговори про приєднання Миколаївського порту до зернової угоди. Тому є потреба у тому, щоб була можливість працювати безпечно.

Фокус раніше вже розповідав, у чому важливість Кінбурнської коси для України. Звільнення цієї ділянки суші дозволить ЗСУ покращити свої позиції у Чорному морі, а також розблокувати роботу портів у Миколаєві та Херсоні.

Нагадаємо, 13 листопада на тлі звільнення правобережної частини країни від військ РФ Міноборони України показало відео, на якому захисники форсують Дніпро.