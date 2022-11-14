Розблокує порти: у чому важливість Кінбурнської коси для України (відео)

Звільнення Кінбурнської коси дозволить ЗСУ покращити свої позиції у Чорному морі, а також розблокувати роботу портів у Миколаєві та Херсоні.

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Українські військові проводять операції для звільнення Кінбурнської коси на лівому березі Дніпра, що формально належить до Миколаївської області. З неї контролюються порти у Миколаєві, Херсоні та Очакові. Про це повідомляє Defense Express.

Якщо Силам оборони вдасться відвоювати Кінбурнську косу, це означатиме чергове посилення позицій України в Чорному морі. Оскільки ця коса не просто територія на півдні. Нині вона має стратегічне значення, оскільки на ній "замикаються" виходи з портів "Херсон", "Миколаїв", "Ольвія" та "Ніка-Терра". З позицій на Кінбурнській косі ЗС РФ постійно обстрілювали портопункт в Очакові.

У Мінінфраструктури не відкидають, що "зернова угода" може розширитися і на Микільські порти. У Херсоні адміністрація порту вже вивчає питання поновлення його роботи. У виданні вважають, що Україна вже перемогла в цій битві, оскільки Чорноморський флот РФ не прибув на бій. Кораблі окупантів майже не виходять у море після атак на флот дронами-камікадзе.

[ + – ] Район патрулювання ЗС РФ

Поразка на Кінбурнській косі стане для ЗС РФ ще більшою поразкою, ніж на острові Зміїний. Миколаївський порт — найбільший в Україні за обсягами перевалки вантажів. Тому його відновлення роботи стане ударом по окупантах.

Нагадаємо, Міноборони показало відео як українські військові форсували Дніпро. Проте жодних подробиць додавати у відомстві не стали.

Раніше Зеленський прибув до Херсона, де взяв участь у піднятті прапора України. Також президент вручив нагороди українським військовим.