Разблокирует порты: в чем важность Кинбурнской косы для Украины (видео)

Освобождение Кинбурской косы позволит ВСУ улучшить свои позиции в Черном море, а также разблокировать работу портов в Николаеве и Херсоне.

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Украинские военные проводят операции для освобождения Кинбурской косы на левом берегу Днепра, которая формально принадлежит Николаевской области. С нее контролируются порты в Николаеве, Херсоне и Очакове. Об этом сообщает Defense Express.

Если Силам обороны удастся отвоевать Кинбурскую косу, то это будет означать очередное усиление позиций Украины в Черном море. Так как эта коса не просто территория на юге. Ныне она имеет стратегическое значение так как на ней "замыкаются" выходы из портов "Херсон", "Николаев", "Ольвия" и "Ника-Терра". С позиций на Кинбурской косе ВС РФ постоянно обстреливали портпункт в Очакове.

В Мининфрастурктуры не исключают, что "зерновая сделка" может расшириться и на Никольские порты. В Херсоне администрация порта уже изучает вопрос возобновления его работы. В издании считают, что Украина уже победила в этой битве так как Черноморский флот РФ не прибыл на сражение. Корабли оккупантов почти не выходят в море после атак на флот дронами-камикадзе.

[ + – ] Район патрулирования ВС РФ

Поражение на Кинбурской косе станет для ВС РФ еще большим поражением, чем на острове Змеиный. Николаевский порт — самый большой в Украине по объемам перевалки грузов. Поэтому его возобновление работы станет ударом по оккупантам.

Напомним, Минобороны показало видео как украинские военные форсировали Днепр. Однако никаких подробностей добавлять в ведомстве не стали.

Ранее Зеленский прибыл в Херсон, где принял участие в поднятии флага Украины. Также президент вручил награды украинским военным.