"Разница огромна": в США рассказали о реакции РФ и Украины на обвинения в военных преступлениях

По данным Вашингтона, военные преступления были зафиксированы во всех регионах Украины, где побывали российские военные.

Related video

Посол по особым поручениям по делам глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет Ван Шак заявила, что обе стороны российско-украинской войны должны расследовать военные преступления своих граждан. Она также отметила, что масштаб преступности в армии РФ значительно выше, чем в ВСУ. Об этом говорится в брифинге, опубликованном на официальном сайте правительства США.

По словам Бет Ван Шак, российские военнослужащие продемонстрировали "абсолютный масштаб преступности". Посол упомянула о том, что в РФ склонны отрицать причастность своей армии к военным преступлениям на территории Украины.

Бет Ван Шак рассказала, что на любые обвинения в Кремле реагируют пропагандой и дезинформацией. В свою очередь, украинская сторона демонстрирует готовность расследовать подобные случаи.

"Мы видим действительно огромную разницу, когда дело доходит до реакции на такие обвинения", — отмечает Ван Шак.

Посол акцентировала внимание на том, что, вторгнувшись в Украину, Российская Федерация нарушила Устав ООН. Кроме того, в Департаменте отметили системный характер военных преступлений российских военнослужащих на всех территориях, где им приходилось дислоцироваться.

В публикации также говорится, что Генеральная прокуратура Украины уже выявила несколько тысяч инцидентов, которые могут быть определены как военные преступления. К тому же, у украинской стороны нет возможности расследовать правонарушения российских военных на оккупированных территориях.

Напомним, что Испания отправила в Киев делегацию полицейских для расследования преступлений военнослужащих РФ в Украине. Вместе с представителями прокуратуры Украины, испанская полиция будет собирать доказательства нарушений международного права.

Еще Фокус писал о том, что российский проект All Eyes On Wagner опубликовал доклад о деятельности "Группы Вагнера" в Мали в течение 2022 года. В публикации упоминается о множестве преступлений, совершенных под видом "борьбы с повстанцами".