"Різниця величезна": у США розповіли про реакцію РФ та України на звинувачення у військових злочинах

За даними Вашингтона, військові злочини було зафіксовано у всіх регіонах України, де побували російські військові.

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Посол із особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Шак заявила, що обидві сторони російсько-української війни мають розслідувати військові злочини своїх громадян. Вона також зазначила, що масштаб злочинності в армії РФ значно вищий, ніж у ЗСУ. Про це йдеться у брифінгу, опублікованому на офіційному сайті уряду США.

За словами Бет Ван Шак, російські військовослужбовці продемонстрували "абсолютний масштаб злочинності". Посол згадала, що в РФ схильні заперечувати причетність своєї армії до військових злочинів на території України.

Бет Ван Шак розповіла, що на будь-які звинувачення у Кремлі реагують пропагандою та дезінформацією. У свою чергу, українська сторона демонструє готовність розслідувати такі випадки.

"Ми бачимо справді величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення", — зазначає Ван Шак.

Посол наголосила на тому, що, вторгнувшись в Україну, Російська Федерація порушила Статут ООН. Крім того, у Департаменті наголосили на системному характері військових злочинів російських військовослужбовців на всіх територіях, де їм доводилося дислокуватися.

У публікації також йдеться про те, що Генеральна прокуратура України вже виявила кілька тисяч інцидентів, які можуть бути визначені як військові злочини. До того ж, українська сторона не має можливості розслідувати правопорушення російських військових на окупованих територіях.

Нагадаємо, що Іспанія відправила до Києва делегацію поліцейських для розслідування злочинів військовослужбовців РФ в Україні. Разом із представниками прокуратури України, іспанська поліція збиратиме докази порушень міжнародного права.

Ще Фокус писав про те, що російський проект All Eyes On Wagner опублікував доповідь про діяльність "Групи Вагнера" у Малі протягом 2022 року. У публікації згадується безліч злочинів, скоєних під виглядом " боротьби з повстанцями " .