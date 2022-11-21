Вивести Росію на чисту воду: Іспанія відправляє поліцейських в Україну, — прем'єр-міністр

В МВС Іспанії заявили, що в Київ уже прибула делегація поліції для зустрічі з представниками прокуратури України. Водночас фахівці розслідуватимуть злочини російських солдат.

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Іспанія найближчими тижнями відправить в Україну поліцію, щоб допомогти українським фахівцям розслідувати воєнні злочини, скоєні Російською Федерацією. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО в Мадриді, пише Reuters.

Також Санчес повідомив, що наприкінці листопада почне працювати новий навчальний центр для українських військовослужбовців у центральному іспанському місті Толедо.

Видання пише, що в Київ уже прибула делегація поліції з Іспанії для зустрічі з представниками прокуратури України. Під час першої зустрічі сторони встановили умови співробітництва та конкретизували райони дислокації.

Крім того, як повідомляється, іспанські офіцери працюватимуть разом з українськими слідчими та прокурорами зі збору доказів, які можуть бути додані до справ про порушення міжнародного права після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Зазначимо, що Міністерство внутрішніх справ України заявило, що слідчі розпочали 44 662 кримінальні провадження за фактами скоєння злочинів російськими військовими. Більшість з них за статтею про Порушення законів і звичаїв війни.

Ба більше, як сказано у повідомленні, на деокупованих територіях було виявлено 47 місць, у яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсоні окупанти пограбували художній музей. За словами адміністрації музею, найбільше російських окупантів зацікавили шедеври XVIII-XIX століть. Російські військові вивезли 80% виставкового фонду.

Ще нагадаємо, що в НАТО визнали Росію країною-терористом. За словами представника України в ПА Альянсу Єгора Чернєва, позиція нашої країни стає загальноприйнятою тенденцією на найвищих міжнародних майданчиках.

Також повідомлялося, що в Херсоні можуть підірвати будівлю СБУ. Військові РФ залишили багато вибухонебезпечних предметів — під одним із принтерів вони заклали міну-пастку МЛ7. Повністю розмінувати приміщення не вдасться.