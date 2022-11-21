Кожен кабінет заміновано: у Херсоні можуть підірвати будівлю СБУ (відео)

Військові РФ залишили багато вибухонебезпечних предметів — під одним із принтерів вони заклали міну-пастку МЛ7. Повністю розмінувати приміщення не вдасться.

Related video

Російські військові замінували кожен кабінет у будівлі Служби безпеки України (СБУ) у Херсоні. Про це повідомив на брифінгу депутат Херсонської облради Сергій Хлань

"Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", — пояснив Хлань.

Росіяни залишили в будівлі СБУ таку кількість мін, що фахівці не зможуть її повністю розмінувати, заявив він.

Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров додає, що багато вибухових пристроїв у будівлі СБУ належать до незнімних.

"Міна МЛ7, закладена під принтер, і ще багато "сюрпризів" знайдено під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті", — зазначив військовий.

[ + – ] Міну МЛ7 окупанти заклали під принтер

Нагадаємо, що 12 листопада у звільненому від російських військових Херсоні почали працювати обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція України.

Сьогодні, 21 листопада, російські загарбники вдарили з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі Херсона. Внаслідок обстрілу є поранені.

У Херсонській області 19 листопада ЗС РФ обстріляли гуманітарну точку, де роздавали хліб, 5 людей було поранено.