Каждый кабинет заминирован: в Херсоне могут взорвать здание СБУ (видео)

Военные РФ оставили много взрывоопасных предметов — под одним из принтеров они заложили мину-ловушку МЛ7. Полностью разминировать помещение не удастся.

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Российские военные заминировали каждый кабинет в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом сообщил на брифинге депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань

"Есть сообщение от ГСЧС, что сегодня все-таки будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции", – объяснил Хлань.

Россияне оставили в здании СБУ такое количество мин, что специалисты не смогут его полностью разминировать, заявил он.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров добавляет, что многие взрывные устройства в здании СБУ относятся к несъемным.

"Мина МЛ7, заложенная под принтер, и еще много "сюрпризов" найдены во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", – отметил военный.

[ + – ] Мину МЛ7 оккупанты заложили под принтер

Напомним, что 12 ноября в освобожденном от российских военных Херсоне начали работать областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция Украины.

Сегодня, 21 ноября, российские захватчики ударили из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов по гражданской инфраструктуре Херсона. В результате обстрела есть раненые.

В Херсонской области 19 ноября ВС РФ обстреляли гуманитарную точку, где раздавали хлеб, 5 человек были ранены.