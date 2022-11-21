Вывести Россию на чистую воду: Испания отправляет полицейских в Украину, — премьер-министр

В МВД Испании заявили, что в Киев уже прибыла делегация полиции для встречи с представителями прокуратуры Украины. Вместе специалисты будут расследовать преступления российских солдат.

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Испания в ближайшие недели отправит в Украину полицию, чтобы помочь украинским специалистам расследовать военные преступления, совершенные Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Парламентской ассамблее НАТО в Мадриде, пишет Reuters.

Также Санчес сообщил, что в конце ноября заработает новый учебный центр для украинских военнослужащих в центральном испанском городе Толедо.

Издание пишет, что в Киев уже прибыла делегация полиции из Испании для встречи с представителями прокуратуры Украины. В ходе первой встречи стороны установили условия сотрудничества и конкретизировали районы дислокации.

Кроме того, как сообщается, испанские офицеры будут работать вместе с украинскими следователями и прокурорами по сбору доказательств, которые могут быть включены в дела о предполагаемых нарушениях международного права после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Отметим, что Министерство внутренних дел Украины заявило, что следователи начали 44 662 уголовных производства по фактам совершения преступлений российскими военными. Большинство из них по статье о Нарушениях законов и обычаев войны.

Более того, как сказано в сообщении, на деоккупированных территориях было обнаружено 47 мест, в которых россияне незаконно удерживали и пытали граждан Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсоне оккупанты разграбили художественный музей. По словам администрации музея, более всего российских оккупантов заинтересовали шедевры XVIII-XIX веков. Российские военные вывезли 80% выставочного фонда.

Еще напомним, что в НАТО признали Россию страной-террористом. По словам представителя Украины в ПА Альянса Егора Чернева, позиция нашей страны становится общепринятой тенденцией на самых высоких международных площадках.

Также сообщалось, что в Херсоне могут взорвать здание СБУ. Военные РФ оставили много взрывоопасных предметов — под одним из принтеров они заложили мину-ловушку МЛ7. Полностью разминировать помещение не удастся.