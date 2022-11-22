Из-за поставок в Украину: США вынуждены ускорить процесс приобретения оружия, - Reuters

Вашингтон заключил контракты с производителями оружия на 2,6 миллиарда долларов, чтобы восполнить потери от поставок в Украину.

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Вооруженные силы США ускоряют закупку вооружения по ранее заключенным контрактам. Помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что внутренние контрольные показатели скорости расходов Пентагона выросли на 15%, о чем пишет Reuters.

Официальный представитель Вашингтона отметил, что причиной истощения запасов вооружения в армии США стало вторжение Российской Федерации в Украину. Авторы публикации отмечают, что, начиная с 24 февраля 2022 года, Соединенные Штаты Америки снабдили ВСУ оружием примерно на 17,9 миллиарда долларов.

В статье упоминается, что в Вашингтоне задействовали специальные президентские полномочия по сокращению расходов, благодаря которым появилась возможность в ускоренном темпе передавать вооружение без одобрения Конгресса. В октябре США подписали контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов. Упор был сделан на поставки боеприпасов и ракет.

Американские власти также заключили сделку с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin Corp на 477 миллионов долларов. Компания специализируется на авиастроении, авиакосмической технике, судостроении, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуре.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса нарастить производство оружия. Он заявил, что активизация военного потенциала НАТО необходима для того, чтобы более эффективна поддерживать Украину в войне против РФ.

Еще Фокус писал о том, что Российская Федерация располагает достаточными запасами сырья для производства ракет. Кроме того, Россия может рассчитывать на поставки оружия из Ирана и Северной Кореи.

Еще мы писали, что из-за предоставления Украине военной помощи, армия Великобритании рискует остаться без противотанкового оружия. За время полномасштабного вторжения РФ в Украину Британия израсходовала до половины своих ракет.