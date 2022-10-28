Остались без запасов: Британия могла передать Украине до половины своих ракет NLAW, — Times

По данным журналистов, английская армия рискует остаться без противотанковых средств. Британские министры до сих пор не подписали контракт на замену тысяч ракет, переданных Украине.

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Армия Великобритании рискует остаться без своих противотанковых средств. Профильные министры до сих пор не подписали контракт на замену тысяч ракет, переданных украинской стороне в рамках военной помощи. Об этом пишет издание Times со ссылкой на источники в Минобороны страны.

В оборонном ведомстве на условиях анонимности рассказали журналистам, что Великобритания могла передать Украине около 7 тыс. ракет NLAW, что составляет половину британского запаса. Конкретное число не называется, однако всего Соединенное Королевство отправило в Киев 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone.

Легкое противотанковое оружие нового поколения производит в Белфасте –– столице Северной Ирландии –– компания Thales UK, являющаяся дочерним предприятие французского производителя оружия.

В 2008 году одна такая ракета стоила 20 тыс. фунтов стерлингов [860 тыс. грн], однако за прошедшее время из-за инфляции цены выросли.

О том, что британское правительство до сих пор не подписало контракт на замену переданного в Украину оружия, на прошлой неделе рассказал Алек Шелбрук, занимавший пост министра оборонных закупок до 26 октября, когда его уволил новый премьер-министр Риши Сунак.

Источник в Минобороны сообщил изданию, что сроки закупок противотанковых ракет перенесли на несколько месяцев.

Военный аналитик Фрэнсис Туса считает, что эффективность NLAW на поле боя в Украине доказывает, что Великобритания должна пополнить свои запасы и заключить новый контракт на поставки оружия для своей армии.

"Украинцы [с помощью ракет] смогли без особых усилий уничтожить бронетанковые колонны", –– прокомментировал он.

Напомним, специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) разобрали иранский ударный беспилотник Mohajer-6, который сбили над Черным морем 23 сентября. 3/4 компонентов беспилотника – американского происхождения. Также в нем есть комплектующие японского, китайского, австрийского, шведского и украинского производства.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ель опроверг поставки оружия в Украину после обвинений Путина.