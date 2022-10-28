Залишилися без запасів: Британія могла передати Україні до половини ракет NLAW, — Times

За даними журналістів, англійська армія ризикує залишитись без протитанкових засобів. Британські міністри досі не підписали контракту на заміну тисяч ракет, переданих Україні.

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Армія Великобританії ризикує залишитись без своїх протитанкових засобів. Профільні міністри досі не підписали контракту на заміну тисяч ракет, переданих українській стороні у межах військової допомоги. Про це пише видання Times із посиланням на джерела в Міноборони країни.

В оборонному відомстві на умовах анонімності розповіли журналістам, що Велика Британія могла передати Україні близько 7 тис. ракет NLAW, що становить половину британського запасу. Конкретна кількість не називається, проте всього Сполучене Королівство відправило до Києва 10 тис. протитанкових ракет, включаючи NLAW, Javelin та Brimstone.

Легку протитанкову зброю нового покоління виробляють у Белфасті — столиці Північної Ірландії — компанія Thales UK, яка є дочірнім підприємством французького виробника зброї.

У 2008 році одна така ракета коштувала 20 тис. фунтів стерлінгів [860 тис. грн], проте за час через інфляцію ціни зросли.

Про те, що британський уряд досі не підписав контракт на заміну переданої в Україну зброї, минулого тижня розповів Алек Шелбрук, який обіймав посаду міністра оборонних закупівель до 26 жовтня, коли його звільнив новий прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Джерело в Міноборони повідомило, що терміни закупівель протитанкових ракет перенесли на кілька місяців.

Військовий аналітик Френсіс Туса вважає, що ефективність NLAW на полі бою в Україні доводить, що Великобританія має поповнити свої запаси та укласти новий контракт на постачання зброї для своєї армії.

"Українці [за допомогою ракет] змогли без особливих зусиль знищити бронетанкові колони", — прокоментував він.

Нагадаємо, спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) розібрали іранський ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня. 3/4 компонентів безпілотника — американського походження. Також у ньому є деталі для комплектування японського, китайського, австрійського, шведського та українського виробництва.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль спростував постачання зброї до України після звинувачень Путіна.