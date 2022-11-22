Через постачання в Україну: США змушені прискорити процес придбання зброї, — Reuters

Вашингтон уклав контракти з виробниками зброї на 2,6 мільярда доларів, щоб поповнити втрати від постачання в Україну.

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Збройні сили США прискорюють закупівлю озброєння за раніше укладеними контрактами. Помічник міністра оборони США із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш заявив, що внутрішні контрольні показники швидкості витрат Пентагону зросли на 15%, про що пише Reuters.

Офіційний представник Вашингтона зазначив, що причиною вичерпання запасів озброєння в армії США стало вторгнення Російської Федерації до України. Автори публікації зазначають, що, починаючи з 24 лютого 2022 року, Сполучені Штати Америки забезпечили ЗСУ зброєю приблизно на 17,9 мільярда доларів.

У статті згадується, що у Вашингтоні вдались до спеціальних президентських повноважень щодо скорочення податків, завдяки яким з'явилася можливість у прискореному темпі передавати озброєння без схвалення Конгресу. У жовтні США підписали контракти із виробниками зброї на суму близько 1 мільярда доларів. Упор було зроблено на постачання боєприпасів та ракет.

Американська влада також уклала угоду з військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin Corp на 477 мільйонів доларів. Компанія спеціалізується на авіабудуванні, авіакосмічній техніці, суднобудуванні, автоматизації поштових служб та аеропортовій інфраструктурі.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Північноатлантичного альянсу наростити виробництво зброї. Він заявив, що активізація військового потенціалу НАТО необхідна для того, щоб ефективніше підтримувати Україну у війні проти РФ.

Ще Фокус писав про те, що Російська Федерація має у своєму розпорядженні достатні запаси сировини для виробництва ракет. Крім того, Росія може розраховувати на постачання зброї з Ірану та Північної Кореї.

Ще ми писали, що через надання Україні військової допомоги армія Великобританії ризикує залишитися без протитанкової зброї. За час повномасштабного вторгнення РФ до України Британія витратила до половини своїх ракет.