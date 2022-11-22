Требовал взятку стиральной машиной: В Москве арестовали полковника из Генштаба РФ, — СМИ

По информации журналистов, полковник Иван Мертвецов был ответственный за призыв на военную службу. Он пригрозил военкому проблемами в карьере, если тот не купит ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. руб.

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В Москве арестовали сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба РФ полковника Ивана Мертвецова. Его обвиняют в получении взятки в виде стиральной машины от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки. Об этом рассказало российское издание "Комерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации журналистов, 235-й гарнизонный суд Москвы отправил подозреваемого на два месяца под домашний арест. Он полностью признал свою вину.

Сообщается, что Мертвецов был ответственный за призыв на военную службу. В планах полковника была обозначена проверка ОВК в разных микрорайонах Москвы в связи с начавшейся 1 ноября призывной кампанией. За неделю до этого он позвонил военкому ОВК и сообщил, что собирается приехать с проверкой.

При этом Иван Мертвецов намекнул, что дела у военкомата идут плохо: есть проблемы с набором призывников, а если с документацией все будет нормально, то он найдет к чему придраться. Кроме того, он пригрозил военкому, что в будущем у него могут возникнуть проблемы с продвижением по карьерной лестнице.

Решить проблемы полковник предложил офицеру за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб. Военком сделал вид, что согласился, однако обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ.

Во время передачи стиральной машины полковник Генштаба РФ был задержан. Против него возбудили дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки, сопряженное с вымогательством. Под давлением улик, собранных ФСБ и следствием, офицер полностью признал свою вину.

Напомним, 25 октября сообщалось, что чиновника из "Укроборонпрома" поймали на коррупции. Директору завода платили за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения.

Ранее, 15 октября в британской разведке отмечали, что плохая логистика и высокий уровень коррупции — одни из основных причин неудач российских войск на войне в Украине. Кроме того, оккупанты вынуждены сами покупать себе бронежилеты.