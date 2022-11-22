Вимагав хабар пральною машиною: у Москві заарештували полковника з Генштабу РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, полковник Іван Мертвецов був відповідальним за призов на військову службу. Він пригрозив військовому проблемами в кар'єрі, якщо той не придбає йому пральну машину вартістю не менше 70 тис. руб.

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У Москві заарештували співробітника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу РФ полковника Івана Мертвецова. Його звинувачують в отриманні хабара у вигляді пральної машини від військового комісара Об'єднаного військового комісаріату (ОВК) Раменки. Про це розповіло російське видання "Комерсантъ" з посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, 235 гарнізонний суд Москви відправив підозрюваного на два місяці під домашній арешт. Він повністю визнав свою провину.

Повідомляється, що Мертвецов був відповідальний за призов на військову службу. У планах полковника було позначено перевірку ОВК у різних мікрорайонах Москви у зв'язку з призовною кампанією, що почалася 1 листопада. За тиждень до цього він зателефонував до військового ОВК і повідомив, що збирається приїхати з перевіркою.

При цьому Іван Мертвецов натякнув, що справи у військкомату йдуть погано: є проблеми із набором призовників, а якщо з документацією все буде нормально, то він знайде до чого причепитися. Крім того, він пригрозив військовому, що в майбутньому у нього можуть виникнути проблеми з просуванням по кар'єрних сходинках.

Вирішити проблеми полковник запропонував офіцеру за рахунок купівлі для нього пральної машини вартістю не менше ніж 70 тис. руб. Військком вдав, що погодився, проте звернувся із заявою про вимагання до департаменту військової контррозвідки ФСБ.

Під час передавання пральної машини полковника Генштабу РФ було затримано. Проти нього порушили справу за ч. 5 ст. 290 Кримінального кодексу РФ — отримання хабара, пов'язане з вимаганням. Під тиском доказів, зібраних ФСБ та слідством, офіцер повністю визнав свою провину.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що чиновника з "Укроборонпрому" спіймали на корупції. Директору заводу платили за приховування махінацій з безпідставною оплатою за постачання товарів військового призначення.

Раніше, 15 жовтня, у британській розвідці зазначали, що погана логістика та високий рівень корупції — одні з основних причин невдач російських військ на війні в Україні. Крім того, окупанти змушені самі купувати собі бронежилети.