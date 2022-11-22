Франция разместит в Литве 4 истребителя Rafale для защиты неба над странами Балтии

Париж перебросит свои самолеты 25 ноября в рамках Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Французские истребители заменят чешские силы, которые находились там до этого.

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Франция готовится разместить в Литве 4 своих истребителя Dassault Rafale для защиты неба над странами Балтии. Об этом пишет издание Occitanie Tribune со ссылкой на Министерство вооруженных сил страны.

Как уточняется, самолеты вылетят 25 ноября с авиабазы ​​118 в Мон-де-Марсан. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства стран Балтии.

Франция перебрасывает истребители в рамках Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Программа по Балтийскому воздушному патрулированию была запущена Североатлантическим альянсом в 2004 году для защиты воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии.

Как пишет издание, это 9-е по счету участие Воздушно-космических сил Франции в Балтийской миссии и 6-е развертывание сил в Литве.

Французские самолеты сменят чешские силы, находившиеся там до этого.

Dassault Rafale –– многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные французской компанией Dassault Aviation. Двигатель обеспечивает Rafale крейсерскую сверхзвуковую скорость с 2 ракетами и подвесным топливным баком без включений форсажного режима.

Напомним, Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы страна смогла защитить свое воздушное пространство от возможных ракетных обстрелов. Предложение Берлина прозвучало на фоне падения ракеты в селе Пшеводов на прошлой неделе, в результате чего там погибло двое человек.

Ранее Фокус писал о том, что Франция передала Украине ЗРК Crotale и ракетные системы.