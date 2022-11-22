Франція розмістить у Литві 4 винищувачі Rafale для захисту неба над країнами Балтії

Париж перекине свої літаки 25 листопада у рамках Місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Французькі винищувачі замінять чеські сили, які були там до цього.

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Франція готується розмістити у Литві 4 своїх винищувачів Dassault Rafale для захисту неба над країнами Балтії. Про це пише видання Occitanie Tribune з посиланням на Міністерство збройних сил країни.

Як уточнюється, літаки вилетять 25 листопада з авіабази 118 до Мон-де-Марсана. Вони забезпечуватимуть завдання щодо охорони повітряного простору країн Балтії.

Франція перекидає винищувачі в межах Місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Програму з Балтійського повітряного патрулювання було запущено Північноатлантичним альянсом у 2004 році для захисту повітряного простору Латвії, Литви та Естонії.

Як пише видання, це 9-те за рахунком участь Повітряно-космічних сил Франції в Балтійській місії та 6-те розгортання сил у Литві.

Французькі літаки змінять чеські сили, що були там до цього.

Dassault Rafale — багатоцільові винищувачі четвертого покоління, розроблені французькою компанією Dassault Aviation. Двигун забезпечує Rafale крейсерську надзвукову швидкість із 2 ракетами та підвісним паливним баком без включень форсажного режиму.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему протиракетної оборони Patriot, щоб країна спромоглася захистити свій повітряний простір від можливих ракетних обстрілів. Пропозиція Берліна прозвучала на тлі падіння ракети в селі Пшеводов минулого тижня, внаслідок чого там загинуло двоє людей.

Раніше Фокус писав про те, що Франція передала Україні ЗРК Crotale та ракетні системи.