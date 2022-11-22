Российский военкор рассказал об эвакуации из Армянска, оккупанты в Крыму отрицают (видео)

Военный журналист из РФ Роман Сапоньков сообщил, что из города на админгранице с Херсонской областью вывозят женщин и детей. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что это фейк и полуострову "ничего не угрожает".

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Российский блогер-военкор Роман Сапоньков во вторник, 22 ноября, рассказал об эвакуации населения из города Армянск в оккупированном Крыму. Об этом он заявил у себя в Telegram-канале.

"Проверил по своим источникам, Армянск реально эвакуируют", –– написал он.

Пропагандисты указывают, что из города на границе с Херсонской областью, где идут бои, вывозят женщин и детей.

[ + – ] Армянск находится на админгранице с оккупированной частью Херсонской области

Позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов записал видеообращение, в котором утверждает, что информация не соответствует действительности. По словам коллаборанта, "слухи" о перемещении населения с севера полуострова "разгоняются украинскими спецслужбами".

"В сети в очередной раз появилась фейковая информация о якобы массовой эвакуации жителей города Армянск. Данная информация является фейком, разгоняемая украинскими спецслужбами", –– прокомментировал он.

Как считает Аксенов, это делается для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию на полуострове".

"Гарантирую, что мною по поручению президента [РФ Владимира Путина] 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан", –– добавил он.

Коллаборант подчеркивает, что полуострову "как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает".

Позже милитари-блогер Сапоньков также уточнил, что массовой эвакуации из Армянска якобы нет. Тем не менее он отмечает, что из города готовятся вывезти "администрации" и военные объекты.

"Армянск может оказаться в зоне действия Хаймарсов. Так же рядом завод "Титан". Возможно, на территории есть какие-то реагенты, утечка которых может привести к жертвам", –– прокомментировал военкор.

Напомним, что перед тем, как отойти с правого берега Днепра и покинуть оккупированный Херсон, россияне также вывозили свои псевдоадминистрации. При этом коллаборанты уверяли, что их "органы управления" работают в прежнем режиме на левом берегу Днепра.

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор Владимир Гаврилов утверждает, что к концу декабря ВСУ могут зайти в Крым, а до конца весны война с Россией закончится.