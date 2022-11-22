Російський військкор розповів про евакуацію з Армянська, окупанти у Криму заперечують (відео)

Військовий журналіст з РФ Роман Сапоньков повідомив, що з міста на адмінкордоні з Херсонською областю вивозять жінок та дітей. Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов стверджує, що це фейк та півострову "нічого не загрожує".

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Російський блогер-військкор Роман Сапоньков у вівторок, 22 листопада, розповів про евакуацію населення з міста Армянськ в окупованому Криму. Про це він заявив у себе у Telegram-каналі.

"Перевірив за своїми джерелами, Армянськ реально евакуювали", — написав він.

Пропагандисти зазначають, що з міста на кордоні з Херсонською областю, де йдуть бої, вивозять жінок та дітей.

[ + – ] Армянськ знаходиться на адмінкордоні з окупованою частиною Херсонської області

Пізніше так званий глава Криму Сергій Аксьонов записав відеозвернення, в якому стверджує, що інформація не відповідає дійсності. За словами колаборанта, "чутки" про переміщення населення з півночі півострова "поширюються українськими спецслужбами".

"У мережі в черговий раз з'явилася фейкова інформація про нібито масову евакуацію жителів міста Армянськ. Ця інформація є фейком, яку поширюють українські спецслужби", –– прокоментував він.

Як вважає Аксьонов, це робиться для того, щоб "дестабілізувати ситуацію на півострові".

"Гарантую, що мною за дорученням президента [РФ Володимира Путіна] 24 години на добу проводиться робота з забезпечення гарантованої безпеки Криму та кримчан", — додав він.

Колаборант наголошує, що півострову "як суб'єкту Російської Федерації нічого не загрожує".

Згодом мілітарі-блогер Сапоньков також уточнив, що масової евакуації з Армянська нібито немає. Проте він зазначає, що з міста готуються вивезти "адміністрацію" та військові об'єкти.

"Армянськ може опинитися в зоні дії Хаймарсів. Також поруч завод "Титан". Можливо, на території є якісь реагенти, витік яких може призвести до жертв", –– прокоментував військкор.

Нагадаємо, що перед тим, як відійти з правого берега Дніпра та залишити окупований Херсон, росіяни також вивозили свої псевдоадміністрації. Водночас колаборанти запевняли, що їхні органи управління працюють у колишньому режимі на лівому березі Дніпра.

Заступник міністра оборони України генерал-майор Володимир Гаврилов стверджує, що до кінця грудня ЗСУ можуть зайти до Криму, а до кінця весни війна з Росією закінчиться.