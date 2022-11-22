Для полной деоккупации Николаевщины осталось освободить 3 села на Кинбурнской косе, – Ким

Васильевка, Покровка и Покровское ждут прихода ВСУ. После их освобождения Николаевская область юридически выйдет из числа воюющих регионов, говорит глава ОВА.

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Для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три села, расположенных на Кинбурнском полуострове. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Виталий Ким.

Глава ОВА подчеркнул, что после этого Николаевская область юридически выйдет из числа воюющих регионов.

"У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области", –– прокомментировал региональный чиновник.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

село Васильевка. До полномасштабной войны население составляло 382 человека;

село Покровка. До полномасштабной войны население составляло 229 человек;

село Покровское. До полномасштабной войны население составляло 177 человек.

[ + – ] На николаевской части Кинбурнского полуострова находится три села

Что происходит на Кинбурнской косе?

Вчера, 21 ноября, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины продолжают военную операцию на Кинбурнской косе, которая требует режима информационной тишины.

По ее словам, на Кинбурнском полуострове есть своя специфика из-за его географической особенности. Коса объединена с большой сушей через оккупированную Херсонскую область. В результате ВС РФ перебрасывают туда своих военных с левого берега. Однако при этом район не настолько мощный, чтобы выдержать большое скопление войск.

Освобождение Кинбурнской косы важно, так как сейчас идут переговоры о присоединении Николаевского порта к зерновому соглашению.

Ранее Фокус уже информировал, в чем важность Кинбурнской косы для Украины. Освобождение этого участка суши позволит ВСУ улучшить свои позиции в Черном море, а также разблокировать работу портов в Николаеве и Херсоне.

В рамках проекта "Красивая страна" мы рассказывали о природе и истории Кинбурнского полуострова.