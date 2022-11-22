Для повної деокупації Миколаївщини залишилося звільнити 3 села на Кінбурнській косі – Кім

Василівка, Покровка та Покровське чекають на прихід ЗСУ. Після їх звільнення Миколаївська область юридично вийде з-поміж регіонів, що воюють, каже голова ОВА.

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Для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три села, що розташовані на Кінбурнському півострові. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Глава ОВА підкреслив, що після цього Миколаївська область юридично вийде з-поміж регіонів, що воюють.

"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює", — прокоментував регіональний чиновник.

Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

[ + – ] На Миколаївській частині Кінбурнського півострова знаходиться три села

Що відбувається на Кінбурнській косі?

Учора, 21 листопада, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні сили України продовжують військову операцію на Кінбурнській косі, яка потребує режиму інформаційної тиші.

За її словами, на Кінбурнському півострові є своя специфіка через його географічну особливість. Коса поєднана з великою сушею через окуповану Херсонську область. Унаслідок ЗС РФ перекидають туди своїх військових із лівого берега. Однак за таких умов район не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ.

Звільнення Кінбурнської коси є важливим, оскільки зараз тривають переговори про приєднання Миколаївського порту до зернової угоди.

Раніше Фокус уже інформував, у чому важливість Кінбурнської коси для України. Звільнення цієї ділянки суші дозволить ЗСУ покращити свої позиції у Чорному морі, а також розблокувати роботу портів у Миколаєві та Херсоні.

У межах проєкту "Красива країна" ми розповідали про природу й історію Кінбурнського півострова.