94-летняя бабушка и 6 песиков: "Укрзалізниця" показала пассажиров первых рейсов из Херсона

Железнодорожники помогли выехать около 300 херсонцам и их питомцам. Из-за повышенного спроса на первые два рейса перевозчик добавляет к поезду еще 9 вагонов. Состав из Херсона до Киева и обратно курсирует через Николаев.

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Первые два рейса поезда Киев-Херсон-Киев пользовались повышенным спросом у пассажиров. Железнодорожники помогли выехать из деоккупированного областного центра, где сохраняется сложная гуманитарная ситуация, около 300 херсонцам. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Первые два рейса "Поезда к победе" в недавно освобожденный Херсон показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонщины", –– комментируют в пресс-службе.

[ + – ] Поезд Киев-Херсон-Киев пользуется повышенным спросом

Как стало известно, из областного центра на поезде "Херсон-Киев" выехало около 300 человек, из них 20 детей, 3 человека с инвалидностью и 94-летняя бабушка. Также пассажирами состава стали шесть собак и один кот.

Кроме этого, билеты на поезд в рамках проекта "Билеты к победе" могли купить все желающие в качестве символического жеста.

[ + – ] 94-летняя пассажирка поезда

Спрос на первые два рейса был настолько большим, что перевозчик решил добавить еще 9 вагонов к составу.

Сейчас открыта продажа билетов на рейсы по обоим направлениям:

из Киева в Херсон –– на 22 и 24 ноября,

из Херсона в Киев –– на 23 и 25 ноября

Поезд делает остановку в Николаеве.

Билеты доступны в приложении, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.

[ + – ] Железнодорожники помогли выехать 20 детям [ + – ] Зарядная станция на железнодорожном вокзале в Херсоне

В настоящее время железнодорожники работают над запуском постоянного графика курсирования рейса №101/102 Киев — Херсон, чтобы обеспечить максимально удобное время отправления из Херсона и Николаева. О рейсах после 25 ноября будет сообщено дополнительно.

Напомним, 18 ноября в Херсон отправился первый поезд с начала полномасштабной войны. Билеты на рейс купили около 200 пассажиров.

15 ноября впервые с полномасштабного вторжения пассажирский поезд прибыл и в Николаев.