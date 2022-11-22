94-річна бабуся та 6 песиків: "Укрзалізниця" показала пасажирів перших рейсів з Херсона

Залізничники допомогли виїхати близько 300 херсонцям та їхнім вихованцям. Через підвищений попит на перші два рейси перевізник додає до поїзда ще 9 вагонів. Склад з Херсона до Києва і назад курсує через Миколаїв.

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Перші два рейси поїзда Київ-Херсон-Київ мали підвищений попит у пасажирів. Залізничники допомогли виїхати з обласного центру, де зберігається складна гуманітарна ситуація, близько 300 херсонцям. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Перші два рейси "Потяги до перемоги" до нещодавно звільненого Херсона показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення жителі Херсонщини", –– коментують у пресслужбі.

[ + – ] Потяг Київ-Херсон-Київ має підвищений попит

Як стало відомо, з обласного центру потягом "Херсон-Київ" виїхало близько 300 осіб, з них 20 дітей, 3 особи з інвалідністю та 94-річна бабуся. Також пасажирами складу стали шість собак та один кіт.

Крім цього, квитки на потяг у межах проєкту "Квитки до перемоги" могли купити усі охочі як символічний жест.

[ + – ] 94-річна пасажирка потяга

Попит на перші два рейси був такий великий, що перевізник вирішив додати ще 9 вагонів до складу.

Зараз відкритий продаж квитків на рейси в обидва напрямки:

з Києва до Херсона — на 22 та 24 листопада,

з Херсона до Києва — на 23 та 25 листопада

Потяг робить зупинку у Миколаєві.

Квитки доступні в додатку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

[ + – ] Залізничники допомогли виїхати 20 дітям [ + – ] Зарядна станція на залізничному вокзалі у Херсоні

Наразі залізничники працюють над запуском постійного графіка курсування рейсу №101/102 Київ — Херсон, щоб забезпечити максимально зручний час відправлення з Херсона та Миколаєва. Про рейси після 25 листопада буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 18 листопада до Херсона вирушив перший потяг з початку повномасштабної війни. Квитки на рейс купили близько 200 пасажирів.

15 листопада вперше з повномасштабного вторгнення пасажирський потяг прибув і до Миколаєва.