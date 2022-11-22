"Расстрел" солдат ВС РФ в Макеевке: украинские прокуроры заявили об имитации сдачи в плен ВСУ

Офис генерального прокурора Украины ознакомился с видео в интернете, где десяток оккупантов "сдались" в плен. Их действия квалифицировали как вероломство для вызова доверия противника.

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Российские военные имитировали сдачу в плен и открыли огонь по украинским военнослужащим. Об этом сообщил в Facebook Офис генерального прокурора Украины (ОГП).

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), отметили в офисе.

"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом", — заявили прокуроры.

Во время досудебного расследования будут установлены все обстоятельства события и дана правовая оценка всем его участникам, заверили правоохранители.

Согласно статье 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству.

Вероломством считаются действия, направленные на вызов доверия противника, чтобы заставить его поверить в право на защиту. Расследование инцидента продолжается, заключил ОГП.

Напомним, что недавно в интернете появилось видео, как десяток оккупантов "сдались" в плен. Пропагандисты из РФ говорят, что их якобы убили военные ВСУ. Вероятность правдивости сведений от российской стороны крайне мала, уверена вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Американская газета The New York Times писала о подлинности видео "расстрела". Редакция подчеркнула, что представленные кадры не дают возможности установки обстоятельств убийства военных.