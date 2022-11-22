"Розстріл" солдатів ЗС РФ у Макіївці: українські прокурори заявили про імітацію здачі в полон ЗСУ

Офіс Генерального прокурора України ознайомився з відео в інтернеті, де десяток окупантів "здалися" в полон. Їхні дії кваліфікували як віроломство для виклику довіри супротивника.

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Російські військові імітували здачу в полон і відкрили вогонь по українських військовослужбовцях. Про це повідомив у Facebook Офіс Генерального прокурора України (ОГП).

Луганська обласна прокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості щодо факту вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства. Порушено кримінальне провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), зазначили в офісі.

"За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в селі Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу в полон ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі діяння забороняються міжнародним гуманітарним правом", — заявили прокурори.

Під час досудового розслідування буде встановлено всі обставини події та надано правову оцінку всім його учасникам, запевнили правоохоронці.

Згідно зі статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв міжнародних збройних конфліктів, заборонено вбивати, завдавати поранень або брати в полон супротивника, вдаючись до віроломства.

Віроломством вважаються дії, спрямовані виклик довіри противника, щоб змусити його повірити в право на захист. Розслідування інциденту триває, сказав ОГП.

Нагадаємо, що нещодавно в інтернеті з'явилося відео, як десяток окупантів "здалися" в полон. Пропагандисти з РФ кажуть, що їх нібито вбили військові ЗСУ. Імовірність правдивості відомостей від російської сторони вкрай мала, впевнена віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Американська газета The New York Times писала про справжність відео "розстрілу". Редакція наголосила, що подані кадри не дають можливості встановлення обставин убивства військових.