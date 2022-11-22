Соврал, что следит за домом: мэр Бучи рассказал, как спасался от россиян во время оккупации

Анатолий Федорук на протяжении всей оккупации Киевской области оставался в городе. Мэр помогал тушить пожары и пытался организовывать работу в условиях боевых действий.

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Мэр Бучи Анатолий Федорук в течение 28 дней оккупации города оставался в населенном пункте. Он помогал тушить пожары после российских обстрелов и привозил продукты для выпечки хлеба. Об этом городской голова рассказал в интервью изданию "Бабель".

По словам мэра, когда российские военные пришли к нему домой, он смог их обмануть. Федорук сказал захватчиком, что якобы не является должностным лицом, а работает в коммунальной службе и присматривает за домом.

"Они переспросили: "Это твой дом?" Я объяснил, что хотел бы иметь такой, но этот мэра. "А где мэр?" – "Мэр несколько суток назад с семьей уехал последним гуманитарным коридором" – "А ты кто, чего здесь?" Говорю, что живу рядом, остался, потому что у нас пожилая женщина", –– пересказывает свой диалог с оккупантами городской голова.

Федорук уточнил, что на тот момент у его друга действительно болела теща. Она умерла во время оккупации, ее похоронили во дворе, рассказал мэр.

Позже, когда россияне проводили "зачистку", Федорук находился в садовом обществе "Мельники".

Как утверждает городской голова, он с помощниками заранее уничтожил все доказательства того, что является мэром, так что обмануть оккупантов было несложно.

"Когда я решил остаться, то отправил [эвакуировал] заместителей. Все хотели остаться со мной. Все, что могло подтвердить, кто я, что я, уничтожили. У меня была кнопочная Nokia", –– вспоминает глава города.

Еще до оккупации населенного пункта Федорук вместе с коллегами пытался организовывать работу в условиях боевых действий. Рассказывает, что вместе с пожарными ездил по Буче и помогал тушить огонь после российских обстрелов. Приходилось ездить и за продуктами в Дмитровку, чтобы в городе была возможность печь хлеб.

Напомним, Анатолий Федорук также рассказал, что в момент захода ВС РФ в Буче не было военных подразделений, кроме военкомата. Каждый действовал исходя из собственного понимания, поэтому критиковать решения местных властей неправильно, убежден он.

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