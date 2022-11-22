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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Збрехав, що стежить за будинком: мер Бучі розповів, як рятувався від росіян під час окупації

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Анатолій Федорук змушений був переховуватись від росіян під час окупації

Анатолій Федорук протягом усієї окупації Київської області залишався у місті. Мер допомагав гасити пожежі та намагався організовувати роботу в умовах бойових дій.

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Мер Бучі Анатолій Федорук протягом 28 днів окупації міста залишався у населеному пункті. Він допомагав гасити пожежі після російських обстрілів та привозив продукти для випікання хліба. Про це міський голова розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

За словами мера, коли російські військові прийшли до нього додому, він зміг їх обдурити. Федорук сказав загарбником, що нібито не є посадовцем, а працює в комунальній службі і наглядає за будинком.

"Вони перепитали: "Це твій дім?" Я пояснив, що хотів би мати такий, але цей мера. "А де мер?" — "Мер кілька діб тому із сім'єю поїхав останнім гуманітарним коридором" — "А ти хто, чому тут?" Кажу, що живу поряд, залишився, тому що у нас літня жінка", — переказує свій діалог з окупантами міський голова.

Федорук уточнив, що на той момент у його друга справді хворіла теща. Вона померла під час окупації, її поховали на подвір'ї, розповів мер.

Згодом, коли росіяни проводили "зачистку", Федорук перебував у садовому товаристві "Мельники".

Як стверджує міський голова, він із помічниками заздалегідь знищив усі докази того, що є мером, тож обдурити окупантів було нескладно.

"Коли я вирішив залишитися, то відправив [евакуював] заступників. Усі хотіли залишитися зі мною. Все, що могло підтвердити, хто я, що я, знищили. У мене була кнопкова Nokia", — згадує голова міста.

Ще до окупації населеного пункту Федорук разом із колегами намагався організовувати роботу в умовах бойових дій. Розповідає, що разом із пожежниками їздив Бучею і допомагав гасити вогонь після російських обстрілів. Доводилося їздити і за продуктами до Дмитрівки, щоб у місті була можливість пекти хліб.

Нагадаємо, Анатолій Федорук також розповів, що в момент заходу ЗС РФ у Бучі не було військових підрозділів, крім військкомату. Кожен діяв, виходячи зі власного розуміння, тому критикувати рішення місцевої влади неправильно, переконаний він.

Раніше Фокус розповідав про 27-річного російського військового Микиту Чібріна, який разом зі своєю частиною перебував у Бучі. Правозахисники проєкту Gulagu.net таємно вивезли чоловіка до Іспанії, де він попросив політичного притулку та готовий дати свідчення про воєнні злочини ЗС РФ.