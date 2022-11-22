Результат Путину не понравится: Кремль провел в регионах опрос об отношении россиян к войне, – СМИ

По данным журналистов, люди испытывают апатию, усталость и равнодушие. Граждане РФ без оптимизма смотрят в будущее своей страны.

Related video

В начале ноября в нескольких российских регионах РФ по заказу администрации президента РФ провели закрытые фокус-группы об отношении граждан к войне. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как уточняется, полученные данные показывают, что жители регионов "не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие специальной военной операции [полномасштабной войны в Украине. Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", — прокомментировал результаты фокус-групп один из источников.

При этом настроения россиян никак не связаны с успешным контрнаступлением ВСУ и отход российской армии из оккупированного Херсона. Как говорят заказчики соцопроса, граждане РФ в принципе устали от войны.

Жители страны-агрессора все чаще задаются вопросами о причинах войны.

Результаты закрытых исследований подтверждаются открытыми соцопросами, которые проводились в Москве также в начале ноября независимой социологической компанией Russian Field. Там идет речь об отношении жителей столицы к "спецоперации" и мобилизации в России.

Согласно этим данным, только 19% респондентов полагают, что их жизнь скоро улучшится; 29% опрошенных уверены, что все изменится к худшему; еще 36% считает, что все останется как было. 57% респондентов сказали, что устали от военных новостей.

Во время закрытых фокус-групп граждане РФ также отвечали на вопрос о главных "болевых точках", связанных с войной в Украине. Среди прочего, россияне называют мобилизацию, экономические последствия санкций и блокировку Instagram.

Напомним, результаты соцопроса, проведенного ВЦИОМ в августе, показали, что больше половины россиян не видят пользы от западной цивилизации, культуры и демократии. Против западных стран в большей степени настроены активные телезрители — 78% опрошенных граждан озвучивали отирцательные ответы.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов утверждал, в РФ растет негативное отношение к войне, что будет дестабилизировать положение в стране-агрессоре и в будущем.