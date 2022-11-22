Результат Путіну не сподобається: Кремль провів у регіонах опитування щодо ставлення росіян до війни, — ЗМІ

За даними журналістів, люди відчувають апатію, втому та байдужість. Громадяни РФ без оптимізму дивляться в майбутнє своєї країни.

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На початку листопада в кількох російських регіонах РФ на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті фокус-групи щодо ставлення громадян до війни. Про це пише видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Як уточнюється, отримані дані показують, що жителі регіонів "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни".

"Це не відхід в опозицію чи повне неприйняття спеціальної військової операції [повномасштабної війни в Україні]. Це байдужість і апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відчепіться від нас, не лізьте до нас", — прокоментувало результати фокус-груп одне з джерел.

Водночас настрої росіян ніяк не пов'язані з успішним контрнаступом ЗСУ та відходом російської армії з окупованого Херсона. Як кажуть замовники соцопитування, громадяни РФ у принципі втомилися від війни.

Мешканці країни-агресора все частіше ставлять запитання про причини війни.

Результати закритих досліджень підтверджуються відкритими соцопитуваннями, які проводилися в Москві на початку листопада незалежною соціологічною компанією Russian Field. Там ідеться про ставлення мешканців столиці до "спецоперації" та мобілізації в Росії.

Згідно з цими даними, лише 19% респондентів вважають, що їхнє життя скоро покращає; 29% опитаних упевнені, що все зміниться на гірше; ще 36% вважає, що все залишиться, як було. 57% респондентів сказали, що втомилися від воєнних новин.

Під час закритих фокус-груп громадяни РФ також відповідали на питання про головні "больові точки", пов'язані з війною в Україні. Серед іншого, росіяни називають мобілізацію, економічні наслідки санкцій і блокування Instagram.

Нагадаємо, результати соцопитування, проведеного ВЦВГД у серпні, показали, що більше половини росіян не бачать користі від західної цивілізації, культури й демократії. Проти західних країн більшою мірою налаштовані активні телеглядачі — 78% опитаних громадян озвучували негативні відповіді.

Раніше глава РНБО Олексій Данілов стверджував, що в РФ зростає негативне ставлення до війни, що дестабілізуватиме становище в країні-агресорі й у майбутньому.