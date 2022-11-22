В Крыму прозвучали взрывы, парализовавшие движение транспорта (видео)

После инцидента оккупационные власти подтвердили, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.

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Вечером 22 ноября в оккупированных ВС РФ Севастополе, Балаклаве и Евпатории прозвучали три мощных взрыва. Информация об инцидентах появилась в одном из российских Телеграм-каналов.

Кроме того, крымские паблики сообщают о воздушной тревоге в Крыму. Один из Telegram-каналов Севастополя информирует, что от взрыва, который прогремел в центре города, задрожали стены многоквартирных домов.

По состоянию на сейчас движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено, сообщило городское оккупационное правительство.

Кроме того, взрывы были слышны в Балаклаве. Местные жители утверждают, что на Сапун-горе сработала ПВО.

[ + – ] Местные жители пишут о работе ПВО на Сапун-горе Фото: Скриншот

Кроме того, местные жители в пабликах поделились беспокойством по поводу громких звуков, напоминающих взрывы, в районе балки Бермана в Балаклавском и Гагаринском районах Севастополя в южной части Гераклейского полуострова.

Взрывы также беспокоили и горожан, которые проживаю на микрорайоне Остряки (район проспекта в Ленинском районе Севастополя на Куликовом поле, между улицей Олега Кошевого и улицей Николая Музыки, — ред.).

Фото: Скриншот

Взрывы в Крыму: что говорят оккупационные власти

Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-каале заявил о том, что приблизительно в 18:26 начали работу дежурные сили ПВО ВС РФ.

"Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Никакие гражданские объекты не пострадали", — написал Развожаев.

Однако он почему-то написал лишь о двух взрывах. В то время как очевидцы сообщали о трех.

Что говорит Украина о взрывах в Севастополе

Заметим, что украинская сторона пока официально не отреагировала на взрывы в Крыму. Если не считать сообщения в Телеграм-канале Антона Геращенко.

"В Крыму проходят учения по курению в неположенном месте", — прокомментировал ситуацию советник министра внутренних дел Украины.

Напомним, жителей севера Крыма перепугали громкие взрывы. Тогда людей пытались успокоить версией о работе саперов.

Кроме того, в начале октября в центре Севастополя прогремел мощный взрыв. Он произошел рядом с торговым центром "Московский". Очевидцы видели, как в бывшем Доме быта вылетели стекла, а российский губернатор города говорит о "хлопке".