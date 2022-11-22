У Криму пролунали вибухи, які паралізували рух транспорту (відео)

Після інциденту окупаційна влада підтвердила, що рух морського пасажирського транспорту в Севастополі припинено.

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Увечері, 22 листопада, в окупованих ЗС РФ Севастополі, Балаклаві та Євпаторії пролунали три потужні вибухи. Інформація про інциденти з'явилася в одному з російських телеграм-каналів.

Крім того, кримські пабліки повідомляють про повітряну тривогу у Криму. Один із Telegram-каналів Севастополя інформує, що від вибуху, який пролунав у центрі міста, затремтіли стіни багатоквартирних будинків.

Станом на зараз рух морського пасажирського транспорту у Севастополі припинено, повідомив міський окупаційний уряд.

Крім того, вибухи було чути у Балаклаві. Місцеві жителі стверджують, що на Сапун-горі спрацювала ППО.

[ + – ] Місцеві жителі пишуть про роботу ППО на Сапун-горі Фото: Скриншот

Крім того, місцеві жителі у пабліках поділилися занепокоєнням з приводу гучних звуків, що нагадують вибухи, у районі балки Бермана у Балаклавському та Гагарінському районах Севастополя у південній частині Гераклейського півострова.

Вибухи також турбували і містян, які мешкають на мікрорайоні Остряки (район проспекту в Ленінському районі Севастополя на Куликовому полі, між вулицею Олега Кошового та вулицею Миколи Музики, — ред.).

Фото: Скриншот

Вибухи в Криму: що каже окупаційна влада

Окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі заявив про те, що приблизно о 18:26 розпочали роботу чергові сили ППО ЗС РФ.

"Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Жодні цивільні об'єкти не постраждали", — написав Развожаєв.

Однак він чомусь написав лише про два вибухи. Тоді, як очевидці повідомляли про три.

Що говорить Україна про вибухи у Севастополі

Зауважимо, що українська сторона поки офіційно не відреагувала на вибухи в Криму. Якщо не брати до уваги повідомлення в телеграм-каналі Антона Геращенка.

"У Криму проходять навчання з куріння в недозволеному місці", — прокоментував ситуацію радник міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, жителів півночі Криму налякали гучні вибухи. Тоді людей намагалися заспокоїти версією роботи саперів.

Крім того, на початку жовтня в центрі Севастополя пролунав потужний вибух. Він стався поряд із торговим центром "Московський". Очевидці бачили, як у колишньому Будинку побуту вилетіли шибки, а російський губернатор міста говорить про "бавовну".