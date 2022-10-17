Аж вікна задрижали: жителів півночі Криму налякали гучні вибухи

Офіційної інформації про те, що вибухає, наразі немає. Місцеві пабліки заспокоюють, що працюють сапери.

Related video

17 жовтня приблизно о 13:00 жителі різних населених пунктів, розташованих на півночі Криму, чули гучні вибухи, повідомляють місцеві пабліки. Очевидці з Джанкоя і Красногвардійського району пишуть, що від вибухової хвилі тремтіли шибки у вікнах, деякі зазначають, що вибухів було три.

Окупаційна влада поки не коментує інцидент. Кримчан намагаються заспокоїти мешканці селища Азовське Джанкойського району, які стверджують, що причиною вибухів є робота саперів. Нібито вони знищують снаряди, пошкоджені під час атаки на склад боєприпасів у сусідньому селі Майське 16 серпня.

Нагадаємо, того дня на території розташованої у Майському військової частини почалася детонація боєприпасів. У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибуху в Криму стала диверсія. Західні ЗМІ з посиланням на неназваного високопосадовця чиновника повідомили, що вибух на складі боєприпасів справа рук елітного українського військового підрозділу, що діє в тилу окупантів.

Як повідомлялося, 15 жовтня кримчани повідомили про звуки вибухів у районі Севастополя. Окупаційна влада запевнила їх, що причин для занепокоєння немає: люди чули результати навчальних стрільб ППО.