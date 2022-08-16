Евакуація мешканців, "диверсія" та режим НС: що відомо про вибухи у Криму (відео)

Сьогодні вибухи пролунали у різних регіонах окупованого півострова. Російське керівництво заявляє про "диверсії" та "порушення правил пожежної безпеки". Однак ІноСМІ пишуть про роботу елітного українського підрозділу.

Сьогодні вранці у пабліках з'явилася інформація про черговий вибух у Криму. Як стало відомо, у селі Майське за 20 кілометрів від Джанкоя вибухнув склад боєприпасів. Першу "бавовну" місцеві жителі почули близько шостої ранку, але детонація боєприпасів тривала ще протягом кількох годин.

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що вибух у Криму призвів до пошкодження житлових будинків та лінії електропередач поблизу. Водночас колаборант стверджував, що боєприпаси на складі масово не зберігалися, тому детонації нібито поодинокі.

Вибух у Криму: версії причин

Як запевняють у Міністерстві оборони Росії, вибух у Криму стався внаслідок диверсії.

"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой", — йшлося в офіційному повідомленні військового відомства країни-агресора.

При цьому МО РФ зазначило, що обійшлося без "серйозно постраждалих", а для ліквідації наслідків вживаються необхідні заходи.

Ексглава проросійських бойовиків Ігор Гіркін припустив, що удари завдавалися безпілотниками-камікадзе, але також не виключив диверсії.

Високопосадовець на умовах анонімності заявив The New York Times, що відповідальність за вибух у Криму на складі боєприпасів несе елітний український військовий підрозділ, що діє в тилу загарбників.

У ЗСУ "бавовни" в республіці пояснили "недотриманням правил протипожежної безпеки".

"Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки. Але всю Україну це радує", — заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Керівництво України офіційно не бере на себе відповідальність за атаку. Проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пожартував, що вибух у Криму – це "демілітаризація в дії".

Ушкодження залізниці та пожежа на підстанції

Вибух у Криму, серед іншого, призвів до пошкодження залізниці у Джанкойському районі. Потяги змушені зупинятися за сто кілометрів від Джанкоя.

Як повідомив Аксьонов, окупаційна адміністрація півострова ухвалила рішення зупиняти потяги, які прямують з Росії, у Владиславівці й там пересаджувати пасажирів в автобуси.

Майже одночасно стало відомо про займання трансформаторної підстанції в Джанкої. За три години пожежу вдалося локалізувати. Російське Міненерго уточнило, що енергопостачання у регіоні не порушено.

Вибух у Криму: Гвардійське

Втім, детонація боєприпасів у Джанкойському районі стала не єдиною "НП" для загарбників. Користувачі соцмереж написали про вибухи над російською авіабазою у селищі Гвардійське.

Як розповів журналіст Bellingcat Христо Грозєв, на військовому аеродромі у смт Гвардійське стояло 12 літаків Су-24М та 12 Су-25СМ зі складу ВМФ РФ.

Російське видання "КомерсантЪ" повідомило, що правоохоронці перевіряють версію з атакою БПЛА на склад із боєприпасами на базі.

Водночас ні окупаційна "влада" півострова, ні Москва не підтвердили ще одного вибуху в Криму.

Евакуація мешканців та черги на вокзалах

Вибух у Криму змусив "владу" на окупованому півострові організувати евакуацію двох тисяч мешканців із п'ятикілометрової зони НП. Жителів селищ Майське та Азовське розмістили у школах сусідніх сіл: Кондратьєве, Табачне та Переможне.

Сотні людей намагаються виїхати з півострова самостійно, не чекаючи на офіційну евакуацію. Однак окупанти з метою безпеки зменшили кількість пасажирських поїздів і вивозять людей до РФ на автобусах. У соцмережі повідомили про велику чергу на залізничному вокзалі Сімферополя. Кримчани та туристи з Росії скупчуються біля кас, сподіваючись виїхати із захопленого півострова.

Вибух у Криму спровокував і рекордний трафік через Кримський міст, пише агентство "РИА Новости". Як уточнюють журналісти, на переправі встановлено новий добовий рекорд трафіку – понад 38 тисяч машин.

Режим НС та "відповідь на диверсію"

Вибух у Криму змусив окупаційну владу запровадити режим НС регіонального характеру.

"З урахуванням постраждалих населених пунктів у Джанкойському районі збільшуються межі введеної раніше НС регіонального характеру", – зокрема заявив "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Тим часом голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас закликав російський уряд завдати "дуже переконливих ударів" у відповідь на "диверсію" в Джанкойському районі.

"Удари у відповідь Росії повинні бути дуже переконливими. Йдеться про захист нашого суверенітету", — написав він, визнавши таким чином завдання удару по складу боєприпасів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції півострова. Передбачається, що серед завдань ради будуть захист інтересів та прав громадян України, подолання наслідків війни, а також відновлення територіальної цілісності.

Раніше ми повідомляли, що прильоти до Криму жорстко вдарили по можливостях авіації Чорноморського флоту РФ.