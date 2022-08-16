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Воєнний фокус Вибухи в Криму у військовій частині біля Джанкоя

Вибухи в Криму: сотні людей намагаються виїхати з півострова після НП на базі ЗС РФ (відео)

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Сотні людей намагаються виїхати з Криму після вибуху під Джанкоєм

Окупанти з "метою безпеки" скоротили кількість пасажирських потягів і вивозять людей в РФ на автобусах.

На залізничному вокзалі Сімферополя величезні черги людей, які хочуть виїхати з окупованого Криму після серії вибухів на стратегічних об'єктах. Про це повідомляє підконтрольне загарбникам ЗМІ "Вести Крым".

У зв'язку з тим, що окупаційна адміністрація скоротила кількість пасажирських потягів після серії вибухів, з адміністративного центру мешканці можуть виїхати лише автобусами.

Пропагандисти зняли великі черги людей, які чекають на транспорт на залізничному вокзалі Сімферополя. Окупанти організували рух автобусів з адміністративного центру до населеного пункту Владиславівка, звідки охочі можуть дістатися російських міст.

"Заплановано відправлення із Сімферополя до Смоленська. Відповідно автобуси о 13:30 вирушать до Владиславівки. Також о 16:00 відправляться автобуси, щоб люди пересіли в потяг, який поїде до Москви", — заявив "вріо міністра транспорту Криму" Микола Лукашенко.

Так званий "керівник" півострова Сергій Аксьонов стверджує, що залізничні колії в Джанкойському районі, які постраждали внаслідок вибухів, уже відновлено. Однак, за словами колаборанта, рух пасажирських потягів на цій ділянці "відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із безпекою".

На вокзалі Сімферополя величезна черга охочих виїхати з Криму після серії вибухів

Нагадаємо, 16 серпня в Джанкойському районі Криму пролунали потужні вибухи. Представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров стверджував, що здетонував склад боєприпасів ЗС РФ унаслідок прильоту снарядів. Однак окупаційна адміністрація Криму спростовує повідомлення про обстріл і запевняла, що інцидент стався через пожежу.

Після серії вибухів у Криму окупаційна влада евакуювала майже 2 000 осіб із п'ятикілометрової зони навколо епіцентру НП. Пізніше Міноборони РФ назвало вибух на складі боєприпасів під Джанкоєм ворожою диверсією.