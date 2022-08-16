Вибухи в Криму: сотні людей намагаються виїхати з півострова після НП на базі ЗС РФ (відео)

Окупанти з "метою безпеки" скоротили кількість пасажирських потягів і вивозять людей в РФ на автобусах.

На залізничному вокзалі Сімферополя величезні черги людей, які хочуть виїхати з окупованого Криму після серії вибухів на стратегічних об'єктах. Про це повідомляє підконтрольне загарбникам ЗМІ "Вести Крым".

У зв'язку з тим, що окупаційна адміністрація скоротила кількість пасажирських потягів після серії вибухів, з адміністративного центру мешканці можуть виїхати лише автобусами.

Пропагандисти зняли великі черги людей, які чекають на транспорт на залізничному вокзалі Сімферополя. Окупанти організували рух автобусів з адміністративного центру до населеного пункту Владиславівка, звідки охочі можуть дістатися російських міст.

"Заплановано відправлення із Сімферополя до Смоленська. Відповідно автобуси о 13:30 вирушать до Владиславівки. Також о 16:00 відправляться автобуси, щоб люди пересіли в потяг, який поїде до Москви", — заявив "вріо міністра транспорту Криму" Микола Лукашенко.

Так званий "керівник" півострова Сергій Аксьонов стверджує, що залізничні колії в Джанкойському районі, які постраждали внаслідок вибухів, уже відновлено. Однак, за словами колаборанта, рух пасажирських потягів на цій ділянці "відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із безпекою".

[ + – ] На вокзалі Сімферополя величезна черга охочих виїхати з Криму після серії вибухів

Нагадаємо, 16 серпня в Джанкойському районі Криму пролунали потужні вибухи. Представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров стверджував, що здетонував склад боєприпасів ЗС РФ унаслідок прильоту снарядів. Однак окупаційна адміністрація Криму спростовує повідомлення про обстріл і запевняла, що інцидент стався через пожежу.

Після серії вибухів у Криму окупаційна влада евакуювала майже 2 000 осіб із п'ятикілометрової зони навколо епіцентру НП. Пізніше Міноборони РФ назвало вибух на складі боєприпасів під Джанкоєм ворожою диверсією.