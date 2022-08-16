Взрывы в Крыму: сотни человек пытаются выехать с полуострова после ЧП на базе ВС РФ (видео)

Оккупанты в "целях безопасности" сократили количество пассажирских поездов и вывозят людей в РФ на автобусах.

На железнодорожном вокзале Симферополя большие очереди людей, которые желают выехать из оккупированного Крыма после серии взрывов на стратегических объектах. Об этом сообщает подконтрольное захватчикам СМИ "Вести Крым".

В связи с тем, что оккупационная администрация сократила количество пассажирских поездов после серии взрывов, из административного центра жители могут выехать только на автобусах.

Пропагандисты засняли большие очереди людей, ожидающих транспорт на железнодорожном вокзале Симферополя. Оккупанты организовали движение автобусов из административного центра до населенного пункта Владиславовка, откуда уже желающие могут добраться до российских городов.

"Запланировано отправление из Симферополя до Смоленска. Соответственно автобусы в 13:30 отправятся во Владиславовку. Также в 16:00 отправятся автобусы, чтобы люди пересели в поезд, который поедет в Москву", — заявил "врио министра транспорта Крыма" Николай Лукашенко.

Так называемый "руководитель" полуострова Сергей Аксенов утверждает, что железнодорожные пути в Джанкойском районе, которые пострадали в результате взрывов, уже восстановлены. Однако, по словам коллаборанта, движение пассажирских поездов на данном участке "возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности".

[ + – ] На вокзале Симферополя огромная очередь желающих выехать из Крыма после серии взрывов

Напомним, 16 августа в Джанкойском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Представителя Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров утверждал, что сдетонировал склад боеприпасов ВС РФ в результате прилета снарядов. Однако, оккупационная администрация Крыма опровергает сообщения об обстреле и заверяла, что инцидент произошел из-за пожара.

После серии взрывов в Крыму оккупационные власти эвакуировали около 2000 человек из пятикилометровой зоны вокруг эпицентра ЧП. Позже Минобороны РФ назвало взрыв на складе боеприпасов под Джанкоем вражеской диверсией.